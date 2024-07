Les Grands Chais de France raddoppia le vendite di Crémant in Italia

Les Grands Chais de France continua a crescere in Italia: nei primi sei mesi del 2024, l'azienda ha raddoppiato le vendite di Crémant, raggiungendo le 200mila bottiglie. Un risultato che consolida ulteriormente la posizione di Les Grands Chais de France come leader di mercato in Italia per questa tipologia di spumante.

La famiglia di Les Grands Chais de France

Ma il successo dell'azienda in Italia non è una novità. Nel 2023, Les Grands Chais de France ha registrato un fatturato complessivo di oltre 7 milioni e 800mila euro, con una crescita del 17,82% rispetto all'anno precedente. Le vendite di Crémant hanno giocato un ruolo cruciale in questa crescita, con oltre 1 milione e 300mila bottiglie vendute, segnando un incremento del 7,83% rispetto al 2022.

Les Grands Chais de France è uno dei principali produttori di Crémant al mondo, con una produzione annua di 19 milioni di bottiglie. L'azienda si distingue per essere l'unica a realizzare questa tipologia di spumanti in tutte le otto regioni Dop della Francia. Detiene quote di mercato rilevanti: il 38% per il Crémant de Bordeaux, il 34% per il Crémant de Loire, il 32% per il Crémant de Jura, il 31% per il Crémant de Die e il 20% per il Crémant d'Alsace. La qualità dei Crémant di Les Grands Chais de France è garantita dall'uso di uve selezionate e dalla vinificazione secondo il metodo classico, lo stesso utilizzato per lo Champagne. I vini vengono affinati in cantina per almeno 12 mesi, a seconda della tipologia, e si distinguono per la loro eleganza, freschezza e complessità.

Romina Romano, country manager Italia di Les Grands Chais de France

«Abbiamo registrato una crescita di interesse nei confronti dei Crémant prodotti nelle diverse regioni francesi, dall'Alsazia alla Borgogna, senza dimenticare i Crémant du Jura - spiega Romina Romano, country manager Italia di Les Grands Chais de France. Raddoppiare nei primi sei mesi di quest'anno le vendite ottenute nello stesso periodo dello scorso anno è indice di un trend inequivocabile. L'Italia vanta una tradizione enologica e una cultura del vino notevole e il consumatore italiano è attento alle produzioni di qualità che il nostro gruppo può offrire nelle otto diverse denominazioni di Crémant».

