Birra Cannapils, un ritorno... “stupefacente” per l'estate

Torna l'estate e Birrone ripropone la sua Cannapils, una pils da 4,8% a bassa fermentazione con l'aggiunta di Canapa Sativa Vicentina. Una birra fresca e beverina, perfetta per le giornate calde, che si distingue per il suo aroma unico e inebriante.

La Cannapils del birrificio Birrone

La Canapa Sativa, coltivata localmente, viene utilizzata sia a caldo nel whirlpool che a freddo in dry hopping, conferendo alla birra un profumo caratteristico e bilanciato. Il risultato è una pils secca, leggermente amara e con note eleganti di canapa, che conquista il palato degli appassionati. Cannapils non è solo una birra dal gusto particolare, ma anche un prodotto che nasce dalla passione del Birrificio Birrone per la terra e i suoi frutti. La scelta di utilizzare la Canapa Sativa locale sottolinea l'attenzione dell'azienda verso la valorizzazione del territorio e la produzione di birre artigianali di qualità. Ovviamente sempre con Thc entro i limiti di legge. L'anno scorso Cannapils è stata lanciata al Jamrock, uno dei festival musicali più importanti di Vicenza, riscuotendo un grande successo. Quest'anno la birra è disponibile per tutti gli amanti delle birre artigianali che cercano un prodotto fresco, innovativo e dal gusto inconfondibile.

