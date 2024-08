Monsupello partner della Cena dei Portici a Voghera

La nuova edizione della Cena Dei Portici organizzata dall’Associazione Voghera da Scoprire, in collaborazione con i Lions Club e Leo Club della Zona B Seconda Circoscrizione, si preannuncia un evento da non perdere.

Il Duomo di Voghera

La serata, a sostegno della Fondacion P.U.P.I, onlus fondata da Javier Zanetti e sua moglie Paula per la protezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, si terrà il 12 settembre alle 20:00 sul sagrato della Piazza del Duomo, con il patrocinio del Comune di Voghera (Pv).

Solidarietà in piazza: cena benefica con i vini di Monsupello

L’evento vedrà la partecipazione delle principali realtà locali, unite per promuovere una causa fondamentale: la difesa dei diritti dei più giovani. La Maison Monsupello, gestita dalla Famiglia Boatti e da sempre attiva in iniziative sociali legate al territorio, partecipa all’evento condividendo gli obiettivi della Fondacion P.U.P.I e donerà il ricavato della serata alla fondazione.

La locandina della Cena dei Portici di Voghera

Durante la cena stellata, preparata dal catering Artintavola, gli ospiti potranno degustare i vini di Monsupello insieme a quelli di altre cantine locali, riunite per questa speciale occasione. L’evento sarà arricchito dalla presenza di alcune figure sportive e dall’intrattenimento musicale di Nico e Franz, oltre al DJ Max Pensa, che allieterà gli ospiti con la sua musica.

Questa serata rappresenta un'opportunità unica per vedere la comunità di Voghera unita in un comune impegno sociale. I biglietti per la cena del 12 settembre sono disponibili in prevendita presso tutti i negozi aderenti a Voghera da Scoprire. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare il numero 320 3267672 o scrivere a lionsclubzonab2@gmail.com.

