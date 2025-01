Ais Veneto, al via 32 corsi per sommelier e un percorso formativo sull'olio evo

Tra gennaio e marzo, Ais Veneto inaugura un ricco programma formativo per aspiranti sommelier, articolato in 32 corsi su tre livelli, distribuiti in oltre 20 sedi regionali. La proposta include 17 corsi di primo livello e si arricchisce di una novità assoluta: un percorso dedicato all'olio extravergine d'oliva.

Ais Veneto inaugura un ricco programma formativo per aspiranti sommelier

«Da sempre e ora ancor di più, promuoviamo la cultura del vino accompagnando i nostri corsisti nel consumo consapevole e responsabile - spiega Gianpaolo Breda, presidente di Ais Veneto. Imparare a degustare con attenzione significa valorizzare i nostri prodotti enogastronomici: conoscere il vino vuol dire diffondere un messaggio positivo e contrario a un uso eccessivo».

Ais, un percorso strutturato in tre livelli

Il programma Ais, ricordiamo, si sviluppa su tre livelli distinti, ognuno pensato per approfondire aspetti specifici della professione del sommelier:

Il primo livello rappresenta l'introduzione fondamentale, affrontando tematiche come la viticoltura, l'enologia e le regole del servizio. Tra gli argomenti spiccano la corretta temperatura di mescita, l'organizzazione della cantina e le normative del settore. Le lezioni sono arricchite da una panoramica su birre e distillati, con prove pratiche di degustazione che introducono i corsisti all'uso della scheda tecnica.

Il secondo livello amplia la prospettiva, concentrandosi sul legame tra vino e territorio. Attraverso un viaggio tra le principali zone vitivinicole italiane ed estere, si esplora come geografia, clima e intervento umano influenzino ogni bottiglia. In questa fase si perfeziona la tecnica di degustazione, introducendo la scheda di valutazione a punti per formulare giudizi professionali e oggettivi.

Il terzo livello, infine, si dedica all'abbinamento tra cibo e vino. Le lezioni prevedono numerose prove pratiche, mirate a esaltare le caratteristiche del vino in combinazione con piatti di diversa tipologia. Concludendo il percorso formativo, i partecipanti possono sostenere l'esame per ottenere il prestigioso titolo di Sommelier Ais.

La novità di Ais Veneto: un corso dedicato all'olio evo

In parallelo ai corsi per sommelier, Ais Veneto lancia “Olio, è tempo di conoscerlo”, un nuovo percorso formativo che esplora i segreti dell'olio extravergine d'oliva. In 15 lezioni, i partecipanti acquisiranno competenze tecniche e agronomiche, imparando a valutare la qualità del prodotto attraverso il metodo Ais di degustazione e una scheda a punteggio dedicata. Il corso approfondisce la diffusione dell'olio a livello regionale, nazionale e internazionale, con un focus sulle proprietà nutraceutiche e sulle tendenze gastronomiche, fino agli abbinamenti con il cibo.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile consultare il sito www.aisveneto.it/corsi.html.

