Siena si veste a festa per “Wine&Siena”: tre giorni dedicati al vino e al gusto

Dal 25 al 27 gennaio, Siena ospiterà la decima edizione di Wine&Siena, l'evento che apre l'anno enogastronomico in Italia. Le storiche sale del complesso di Santa Maria della Scala accoglieranno oltre 150 aziende selezionate dalla guida The WineHunter di Helmuth Köcher e dal presidente di Confcommercio Siena, Stefano Bernardini.

Wine&Siena 2025: degustazioni, masterclass e incontri con i grandi produttori

L'inaugurazione ufficiale dell'evento è fissata per venerdì 24 gennaio alle ore 18 nella Sala delle Lupe del Palazzo Comunale, a Piazza del Campo. La giornata si concluderà con la suggestiva Small Plates Dinner al Santa Maria della Scala, un appuntamento che promette di deliziare i palati con proposte culinarie d'autore. Da sabato 25 gennaio, gli appassionati di vino e gastronomia potranno poi immergersi in un percorso sensoriale tra i banchi degli espositori, attivi dalle 11 alle 18, e scoprire vini, cibi, spirits e birre d'eccellenza. Per i professionisti del settore, il lunedì 27 gennaio sarà una giornata dedicata agli incontri e agli approfondimenti.

Wine&Siena: degustazioni, masterclass e tradizione

Tra gli appuntamenti più attesi figurano le masterclass e i seminari, ospitati nella “Sala del Gusto” al settimo piano del complesso di Santa Maria della Scala. Le giornate di sabato 25 e domenica 26 gennaio saranno un'opportunità unica per approfondire la conoscenza dei grandi protagonisti del panorama enologico italiano.

Le masterclass di sabato esploreranno l'eleganza delle bollicine italiane, l'intrigante mondo dei vini passiti e da vendemmia tardiva, e la tradizione toscana dei rossi di pregio. Domenica 26 gennaio, l'attenzione si sposterà sui vini bianchi d'autore, sull'affinamento in anfora e su un viaggio dedicato al Pinot Nero. I seminari, previsti entrambi alle ore 14, offriranno un focus sull'olio extravergine d'oliva sabato e sul fascino del brandy domenica, valorizzando prodotti che raccontano storie di territori e passione.

Wine&Siena 2025: un evento tra storia, cultura, vino e gusto

Wine&Siena non si limita alle sale di Santa Maria della Scala, ma si diffonde in tutta la città con il calendario di iniziative “Fuori Wine&Siena”. Tra gli eventi spiccano i “AsSaggi di vino”, degustazioni guidate che intrecciano vino, arte, geologia e astronomia, in collaborazione con l'Università di Siena e la Camera di Commercio Arezzo-Siena. Un'occasione per avvicinarsi al mondo del vino da prospettive inedite, tra storia e scienza.

Imperdibili anche le visite guidate a Palazzo Sansedoni, sabato 25 gennaio, dove i partecipanti potranno scoprire la storia di uno dei simboli di Siena e ammirare la collezione d'arte della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. La cena di gala di domenica 26 gennaio, ospitata nella storica sede dell'Imperiale Contrada della Giraffa, sarà un momento di raffinata convivialità e un omaggio alla memoria di Andrea Vanni, figura iconica del panorama enogastronomico locale.

Sostenibilità e cultura: i valori di Wine&Siena

Tra degustazioni, incontri e approfondimenti, Wine&Siena 2025 si conferma un evento che celebra non solo la qualità, ma anche l'impegno verso la sostenibilità. I WineHunter Talks, momenti dedicati alla riflessione e al confronto, metteranno infatti al centro le sfide e le opportunità di un settore sempre più orientato al rispetto per l'ambiente e alla valorizzazione delle risorse locali.

