Stock punta sull'aperitivo e sul dopocena con il nuovo Amaro Amabile

Stock, azienda con oltre 140 anni di esperienza nel settore degli spirits, presenta Stock Amaro Amabile, una nuova referenza destinata ad arricchire il proprio portafoglio prodotti. Disponibile da giugno 2026 nella grande distribuzione e nel canale Horeca, il nuovo amaro nasce con l'obiettivo di interpretare le attuali tendenze di consumo attraverso una ricetta che valorizza l'identità del marchio e propone un'esperienza di degustazione equilibrata e versatile.

Stock Amaro Amabile, il nuovo amaro alle erbe di Stock

L'ingresso di Stock Amaro Amabile nella categoria degli amari rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo del Gruppo, che punta a consolidare la propria presenza in un segmento altamente competitivo facendo leva sulla notorietà del brand e sulla qualità delle materie prime.

Le botaniche di Stock Amaro Amabile: equilibrio tra note amare e aromatiche

Il profilo sensoriale di Stock Amaro Amabile nasce da una selezione di botaniche e piante officinali accuratamente bilanciate. La ricetta, mantenuta riservata, comprende ingredienti come genziana, scorza d'arancia, china e altre spezie che contribuiscono a definire un bouquet aromatico ricco di sfumature.

Al palato il nuovo amaro offre un ingresso deciso, caratterizzato da piacevoli note amare e speziate, seguito da una chiusura morbida, aromatica e persistente. La gradazione alcolica del 32% Vol., nel formato da 70 cl, è stata studiata per rendere il prodotto accessibile a un pubblico ampio, capace di soddisfare sia gli appassionati della categoria sia chi si avvicina per la prima volta al mondo degli amari.

Design della bottiglia e identità del marchio

Uno degli elementi distintivi del lancio è rappresentato dall'immagine coordinata del prodotto. Stock Amaro Amabile mantiene la storica bottiglia Stock 84, elemento che assicura continuità e riconoscibilità a scaffale, introducendo al tempo stesso un'etichetta completamente rinnovata.

Stock Amaro Amabile mantiene la storica bottiglia Stock 84

Il nuovo design, sviluppato dall'agenzia milanese Break Design, propone un raffinato motivo geometrico e floreale nei toni dell'arancione e del viola, impreziosito dalla firma dorata del fondatore Lionello Stock. L'identità visiva è stata progettata per valorizzare il carattere aromatico del prodotto e accompagnare tutte le attività di comunicazione, dal materiale promozionale ai contenuti digitali previsti per il lancio.

Versatilità tra consumo liscio e mixology

Tra i punti di forza di Stock Amaro Amabile spicca la sua versatilità. Il prodotto è pensato per essere degustato liscio oppure con ghiaccio come classico fine pasto, ma si presta anche alla preparazione di cocktail contemporanei.

Grazie al suo profilo aromatico, l'amaro è in grado di conferire una nota floreale e speziata alle miscelazioni, ampliando le possibilità di utilizzo sia nei locali del canale Horeca sia nell'ambito della mixology domestica. Questa doppia vocazione consente di intercettare differenti occasioni di consumo e di rivolgersi a target eterogenei.

La strategia di Stock nel mercato degli spirits

Con il lancio di Stock Amaro Amabile, il Gruppo rafforza la propria presenza nel comparto degli spirits, valorizzando il patrimonio costruito in oltre un secolo di attività e proponendo una nuova referenza immediatamente riconoscibile grazie alla forza del marchio Stock 84.

«Stock Amaro - ha dichiarato Davide Gibertini, ceo di Stock Spirits Italia - rappresenta la concreta dimostrazione dell’attenzione che il Gruppo Stock dedica al mercato italiano. In un comparto, quello degli spirits, attraversato da una fase di profonda evoluzione e da importanti sfide, abbiamo scelto di valorizzare tutta la nostra esperienza e le nostre risorse per presentare un prodotto distintivo e di elevata qualità. Siamo convinti che Stock Amaro sarà molto apprezzato dai consumatori e contribuirà in modo significativo alla crescita dell’intera categoria".

Con questa novità, Stock amplia il proprio assortimento con un amaro che punta su qualità, equilibrio aromatico, forte identità visiva e versatilità di consumo, elementi che ne sostengono il posizionamento sia nel mercato della distribuzione moderna sia nel canale della ristorazione e dei pubblici esercizi.