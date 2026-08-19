PREMIO
Giacomo Bartolommei è Rising Star per Wine Enthusiast: unico italiano tra i 12 talenti
Il presidente del Consorzio Brunello di Montalcino Giacomo Bartolommei è l’unico italiano tra i 12 Rising Stars scelti da Wine Enthusiast. Per la rivista si distingue per una visione del vino orientata alla longevità
Giacomo Bartolommei, presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, è l’unico italiano inserito tra i 12 Rising Stars selezionati da Wine Enthusiast. La rivista internazionale dedicata al vino e alle bevande ha incluso il produttore ed enologo di Montalcino nella lista dei professionisti che, nell’ultimo anno, si sono distinti per il contributo dato al settore. Classe 1991, Bartolommei è alla guida del Consorzio dal giugno 2025. Nella motivazione, Wine Enthusiast sottolinea in particolare la sua visione orientata alla longevità, considerata in relazione alle trasformazioni che stanno interessando il comparto vitivinicolo. La lista comprende professionisti con percorsi diversi: dagli importatori ai distributori, dai ricercatori agli esperti di vino e ai divulgatori. Nove sono statunitensi, uno francese e uno canadese, oltre a Bartolommei, unico rappresentante italiano.
Nell’intervista rilasciata a Wine Enthusiast, Bartolommei affronta le difficoltà che oggi interessano il settore senza concentrarsi esclusivamente sull'emergenza del momento. «Parliamo dell'industria vinicola odierna come se fosse in una situazione di crisi senza precedenti con dazi, calo dei consumi, clima e regolamentazione. Ma dimentichiamo la nostra storia», osserva.
Per il presidente del Consorzio di Montalcino, la prospettiva deve essere necessariamente più lunga. «Dobbiamo riuscire a dare ai nostri produttori il coraggio di tornare a pensare in termini di decenni, non di trimestri e ricordare che i capitoli più importanti della storia del vino sono sempre stati scritti da persone che si sono rifiutate di farsi intimidire dalla crisi del momento». È proprio questa impostazione, legata alla capacità di guardare oltre le difficoltà contingenti, a caratterizzare il profilo individuato dalla rivista statunitense.