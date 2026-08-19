Giacomo Bartolommei è Rising Star per Wine Enthusiast: unico italiano tra i 12 talenti

Giacomo Bartolommei, presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, è l’unico italiano inserito tra i 12 Rising Stars selezionati da Wine Enthusiast. La rivista internazionale dedicata al vino e alle bevande ha incluso il produttore ed enologo di Montalcino nella lista dei professionisti che, nell’ultimo anno, si sono distinti per il contributo dato al settore. Classe 1991, Bartolommei è alla guida del Consorzio dal giugno 2025. Nella motivazione, Wine Enthusiast sottolinea in particolare la sua visione orientata alla longevità, considerata in relazione alle trasformazioni che stanno interessando il comparto vitivinicolo. La lista comprende professionisti con percorsi diversi: dagli importatori ai distributori, dai ricercatori agli esperti di vino e ai divulgatori. Nove sono statunitensi, uno francese e uno canadese, oltre a Bartolommei, unico rappresentante italiano.