Torna nel cuore di Brescia, nella suggestiva cornice di Palazzo Martinengo, a due passi dalle vestigia romane con il magnifico Capitolium e la Vittoria Alata, la rassegna “Cortile... di Vino”. A promuovere la manifestazione è la Strada dei Colli dei Longobardi. Sabato 19 settembre, dalle 18 alle 22, vari produttori di formaggi, salumi, pane, marmellate e giardiniere affiancheranno le otto cantine che si snodano fra Capriano del Colle, Flero, Poncarale, Castenedolo, Rezzato e Botticino. Ai banchi le migliori produzioni delle aziende Lazzari, San Michele, San Bernardo, La Vigna, Botti, Peri-Bigogno, Scarpari Felice e Ca del Mut.

I vini dei Colli dei Longobardi protagonisti a Brescia

«Protagonisti assoluti saranno i nostri vignaioli - ha dichiarato Flavio Bonardi, presidente dei Colli dei Longobardi - che racconteranno le proprie eccellenze e le filosofie di produzione. Si tratta di una degustazione che intende far conoscere le potenzialità di un territorio troppo spesso sottovalutato; un evento che non parla di versanti ma di Colli storici, come unica realtà capace di dar vita ad eccellenti vini dalle differenti caratteristiche».

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