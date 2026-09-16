19 SETTEMBRE
Otto cantine nel cuore di Brescia: a Palazzo Martinengo torna “Cortile... di Vino”
Sabato 19 settembre, dalle ore 18 alle 22, i calici racconteranno le produzioni dei Colli dei Longobardi, affiancate da produttori di formaggi, salumi, pane, marmellate e giardiniere del territorio
Torna nel cuore di Brescia, nella suggestiva cornice di Palazzo Martinengo, a due passi dalle vestigia romane con il magnifico Capitolium e la Vittoria Alata, la rassegna “Cortile... di Vino”. A promuovere la manifestazione è la Strada dei Colli dei Longobardi. Sabato 19 settembre, dalle 18 alle 22, vari produttori di formaggi, salumi, pane, marmellate e giardiniere affiancheranno le otto cantine che si snodano fra Capriano del Colle, Flero, Poncarale, Castenedolo, Rezzato e Botticino. Ai banchi le migliori produzioni delle aziende Lazzari, San Michele, San Bernardo, La Vigna, Botti, Peri-Bigogno, Scarpari Felice e Ca del Mut.
I vini dei Colli dei Longobardi protagonisti a Brescia
«Protagonisti assoluti saranno i nostri vignaioli - ha dichiarato Flavio Bonardi, presidente dei Colli dei Longobardi - che racconteranno le proprie eccellenze e le filosofie di produzione. Si tratta di una degustazione che intende far conoscere le potenzialità di un territorio troppo spesso sottovalutato; un evento che non parla di versanti ma di Colli storici, come unica realtà capace di dar vita ad eccellenti vini dalle differenti caratteristiche».
Il ticket d'ingresso costa 20 euro. In vetrina, soprattutto, i robusti rossi che appartengono alla zona del Monte Netto e delle colline che circondano l'hinterland cittadino, molti dei quali hanno ottenuto la classificazione Igt Ronchi di Brescia, fra i quali due tipi di Botticino Doc e quattro Doc di Capriano del Colle.