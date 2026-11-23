Riunire distillerie storiche, marchi indipendenti e realtà emergenti del comparto degli spirits italiani sotto un'unica struttura, con l'obiettivo di accompagnarne lo sviluppo nel segmento premium. È il progetto alla base di Thistillers - The House of Italian Spirits, holding fondata da Pierluigi Lauriano, Co-founder e Ceo, e Andrea Chiarva, Co-founder e Coo. La prima operazione della società riguarda Bordiga, distilleria piemontese fondata a Cuneo nel 1888. Un marchio con una lunga storia produttiva che entra così nel progetto di aggregazione promosso da Thistillers, pensato per valorizzare realtà italiane attive nel mondo dei distillati e delle bevande spiritose.

Bordiga apre il progetto Thistillers: una holding per aggregare gli spirits italiani

Bordiga è la prima acquisizione di Thistillers

L'ingresso di Bordiga rappresenta il primo passaggio concreto della strategia della holding. Il progetto guarda a un comparto caratterizzato dalla presenza di aziende con storie e dimensioni differenti: dalle distillerie storiche ai marchi indipendenti, fino alle realtà emergenti che operano nel segmento premium. L'intenzione è costruire un portafoglio di aziende e marchi italiani, mantenendone le specificità e lavorando sulle possibilità di sviluppo. Un percorso che punta quindi a mettere in relazione esperienze produttive diverse, con una particolare attenzione al patrimonio di competenze e identità che caratterizza il settore.

La strategia di Lauriano e Chiarva per gli spirits italiani