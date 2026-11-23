NUOVO PROGETTO
Thistillers, nasce una holding degli spirits italiani: la prima acquisizione è Bordiga
Thistillers nasce per riunire e sviluppare marchi italiani degli spirits. La holding, fondata da Pierluigi Lauriano e Andrea Chiarva, avvia il progetto con L'acquisizione di Bordiga, distilleria di Cuneo fondata nel 1888
Riunire distillerie storiche, marchi indipendenti e realtà emergenti del comparto degli spirits italiani sotto un'unica struttura, con l'obiettivo di accompagnarne lo sviluppo nel segmento premium. È il progetto alla base di Thistillers - The House of Italian Spirits, holding fondata da Pierluigi Lauriano, Co-founder e Ceo, e Andrea Chiarva, Co-founder e Coo.
La prima operazione della società riguarda Bordiga, distilleria piemontese fondata a Cuneo nel 1888. Un marchio con una lunga storia produttiva che entra così nel progetto di aggregazione promosso da Thistillers, pensato per valorizzare realtà italiane attive nel mondo dei distillati e delle bevande spiritose.
Bordiga è la prima acquisizione di Thistillers
L'ingresso di Bordiga rappresenta il primo passaggio concreto della strategia della holding. Il progetto guarda a un comparto caratterizzato dalla presenza di aziende con storie e dimensioni differenti: dalle distillerie storiche ai marchi indipendenti, fino alle realtà emergenti che operano nel segmento premium. L'intenzione è costruire un portafoglio di aziende e marchi italiani, mantenendone le specificità e lavorando sulle possibilità di sviluppo. Un percorso che punta quindi a mettere in relazione esperienze produttive diverse, con una particolare attenzione al patrimonio di competenze e identità che caratterizza il settore.
La strategia di Lauriano e Chiarva per gli spirits italiani
«Il mondo degli spirits italiani custodisce un patrimonio straordinario di storia, cultura e competenze produttive, spesso espresso da realtà che hanno ancora importanti opportunità di crescita», ha detto all'Ansa Pierluigi Lauriano. La scelta di partire da Bordiga si inserisce in questa visione: la holding intende individuare altre distillerie storiche, marchi indipendenti e aziende emergenti da acquisire e sviluppare. L'obiettivo dichiarato è dare forma a un gruppo dedicato agli spirits italiani, facendo leva su un patrimonio produttivo che comprende realtà consolidate e nuovi protagonisti del mercato.