Centri commerciali, serrande giù per protesta. Zoia (Cncc): Weekend è essenziale per il food&beverage

Centri commerciali ancora chiusi nei weekend. Martedì 11 maggio serrande giù per protesta

Serrande abbassate per 15 minuti in 1.200 strutture



Zoia (Cncc): «I weekend valgono il 70% dl fatturato dei punti vendita Food&Beverage»

Stesse regole dei ristoranti per le food court? Zoia: Si può, parlano i fatti

La disponibilità a ospitare gli hub vaccinali





La risposta della politica

e chiusure non piacciono a nessuno. Men che meno quelle nel weekend. A ribadirlo èche perche coinvolgerà 30mila fra negozi, supermercati e punti vendita del Food&Beverage.sconfessando, di fatto, le regole per l'accesso ai punti vendita che valgono dal lunedì al venerdì. L'iniziativa è promossa dalle associazione del commercio comee, che chiedonoche da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei negozi nei giorni festivi e pre-festivi». Per dare un segnale inequivocabile, i player del settoresparse sul territorio italiano.Interpellato sulle motivazioni che hanno spinto le varie associazioni ad aderire alla manifestazione che punta a dare voce agli oltre 780mila lavoratori impegnati nel settore,, ribadisce la totale sicurezza delle gallerie commerciali che, in oltre 14 mesi di pandemia, «non hanno registrato alcun caso di focolaio».L’idea nasce dopo mesi di appelli, di proposte di collaborazione non accolte per confrontarsi su eventuali protocolli di sicurezza ancora più stringenti qualora necessari e, da ultimo, della richiesta inascoltata di un incontro con il Governo, per ricevere una spiegazione in merito alla recente decisione del tutto inattesa di non far riaprire le strutture 7 giorni su 7. Alla luce di tutto questo, abbiamo deciso che la manifestazione di protesta era necessaria: non per noi, ma per gli oltre 780mila lavoratori del settore.Il weekend sono i giorni più importanti della settimana in termini di ricavi e fatturato. Per il settore F&B stiamo parlando di circa 70%. Quello che ci preoccupa più di tutto è che non c’è davvero più tempo da perdere: un’ulteriore perdita del 40% media del fatturato, causato dalla chiusura nei fine settimana, che si somma a oltre 12 mesi già in pesante contrazione, per molte aziende significa non avere la sostenibilità economica per reggere. La chiusura di negozi e attività di ristorazione non sono solo serrande abbassate e un posto sfitto, bensì significa crisi occupazionale.Da mesi cerchiamo di far passare questo ragionamento: potendo aprire tutti i giorni della settimana e con orari prolungati, si contribuisce ad evitare assembramenti dando maggiori possibilità di scelta alle persone. Non solo: se le misure di sicurezza sono ritenute efficaci per la tutela della salute di dipendenti, fornitori e clienti così da consentire l’apertura delle attività nei centri commerciali da lunedì a venerdì, non ci riusciamo a capacitare del perché risultino non adeguate nel fine settimana, pur garantendo la medesima sicurezza nella gestione degli accessi e degli afflussi.La mia risposta non può che essere affermativa. E non si tratta di una semplice presa di posizione a favore del settore, parlano i fatti. Ci tengo a ricordare che nelle 1.200 strutture che rappresentiamo, non è stato registrato alcun caso di focolaio in oltre un anno di pandemia. E questo grazie agli investimenti che sono stati fatti su controllo numero ingressi, obbligo mascherine, sanificazioni, potenziamento impianti aereazione, servizi di security, ecc. e all’attenzione e alla disciplina con cui tutti gli operatori del settore lavorano ogni giorno.Dall'inizio dell'emergenza, inoltre,, anchePer questo, ora, l'auspicio è quello di poter avere dalle istituzioni risposte certe e tempestive, «per rimettere in moto un comparto tra i più danneggiati dalla crisi, che continua ad operare solo parzialmente e senza una chiara prospettiva di ripresa», si legge nel comunicato diramato dalle associazioni.E una prima risposta dalla politica è arrivata il 5 maggio per bocca del: «Credo che sia possibile ragionare di riaprire in sicurezza i centri commerciali nel week end.. Le istanze di chi impiega in tutta Italia quasi un milione di lavoratrici e lavoratori e che ha sofferto un calo drastico del fatturato vanno ascoltate e valutate in relazione ai dati della pandemia e all'andamento della curva dei contagi. Auspichiamo dunque che il governo possa prendere in considerazione a breve la riapertura dei centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi, stabilendo un calendario certo per il riavvio delle attività».