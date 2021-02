Centri commerciali, vendite in calo. Nel 2020 la ristorazione è crollata

Pubblicato il 02 febbraio 2021 | 11:27

I centri commerciali hanno chiuso il 2020 con un calo del 45,8% delle vendite nel comparto ristorazione



Dati attesi ma preoccupanti

Tra difficoltà e ripensamenti

Alimentare, iper sempre in riduzione

Le richieste del Cncc

n tempo isole felici delloe del, ora isi trovano a fare i contri con una desertificazione indotta che, nel 2020, ha generato un calo delle vendite pari al -30%. A soffrire di più, la. Un colpo al cuore del modello di sviluppo degli shopping center che, grazie all'integrazione fra ristoranti e luoghi di divertimento, prima della pandemia avevano creato un vero e proprio paradigma internazionale.A registrare la perdita di vendite (e identità) è l'Osservatorio del(Cncc) che ha analizzato un campione rappresentativo di centri commerciali associati, 233 strutture per un totale di 8.534 negozi. E quelli che sono andati peggio sono proprio bar, chioschi, ristoranti, fast food che hanno visto le proprie vendite crollare del 45,8%.Il dato negativo era comunque atteso e consideratoda parte del. D'altronde, non avrebbe potuto essere diversamente considerando che per 10 mesi, a partire da marzo 2020, il settore dei centri commerciali, dei parchi commerciali e dei factory outlet ha dovuto scontaretotali o parziali, oltre al divieto di apertura neiimposto in alcune Regioni. Considerazione non da poco che ha influito anche sulla realtà analizzata dall'Osservatorio. Per compilare l'analisi, infatti, il Cncc ha dovuto considerare solo quelle strutture che fossero riuscite a resistere, aperte, per almenonel corso dell'anno. Un periodo che, inevitabilmente, lascia fuori molti attori del settore le cui condizioni esogene (leggi: limitazioni di orario, spostamento, apertura, ecc) avrebbero appesantito ulteriormente iIn ogni caso, l’elemento che emerge è che tutte lemerceologiche hanno registrato evidenti cali delle vendite, seppur con performance diverse: detto della ristorazione che guida la classifica con le maggiori perdite, al secondo posto si piazzano(circa -34,5%) seguiti da attività di(-33,9%). Più contenute la perdita di vendite(-15,9%) ed(-13,5%).Pesante poi l'incidenza delle chiusure neiche, a partire dal mese di novembre, hanno contribuito a una contrazione dei fatturati pari a -49%, con un impatto maggiore su ristorazione (-69,5%) e abbigliamento e calzature (-63,9). Sempre con riferimento al mese di novembre, se si considera il trend didei visitatori si registra un calo del 52,7%, addirittura più marcato rispetto ai fatturati.Vista la chiusura dell'anno, il rallentamento del piano vaccinale e una stagione estiva ancora lontana, il settore dei centri commerciali si trova a un punto di. Cambiare modello o resistere? Forse tutte e due. E comunque non sarà indolore: «Per quanto riguarda la ristorazione, soprattutto in riferimento aia gestione famigliare, il rischio è quello di trovarsi di fronte a un problema di. Nonostante il recente passaggio in zona gialla di molte regioni, alcune imprese fanno comunque fatica a riaprire. E chi ci è riuscito non lo ha fatto le stesse dinamiche e format attivi pre-pandemia», afferma, presindente del Cncc.Situazione difficile, anche a livello(con la ristorazione che occupa un 5-10% della quota canoni d'affitto), ma che lascia aperto lo spazio per qualche sperimentazione che potrebbe far evolvere il concetto di: «Nei due anni precedenti la pandemia un può tutti avevamo puntato sulle food court perché molto apprezzato dai clienti, soprattutto quelli dei centri commerciali urbani, magari vicini a uffici e centri direzionali oltre che dai visitatori serali. Il food, infatti, si è sviluppato inizialmente come servizio aggiuntivo alle attività di divertimento, come i, che lavoravano molto di sera. È chiaro dunque che un ripensamento ci sarà», prosegue Zoia. La possibilità è che lo spazio liberato si trasformi in qualcos'altro, magari un punto di: «La vera sfida per i centri commerciali, a livello di ristorazione, sarà offrire servizi comuni di consegna a domicilio senza passare per i big delma facendo massa critica con il cenrtro commerciale che si incarica delle consegne a domicilio per tutte le attività presenti in food court verso un bacino di utenza ristretto. Questo comporterebbe un recupero diattraverso una sinergia tra landlord e tenant», conclude Zoia.Oltre alla ristorazione, il food dei centri commerciali è anche l'àncorarappresentata dagli. Un format che, prima della pandemia, era già stato investito da un cambiamento dovuto al boom dell'Horeca e dei negozi specializzati. E ora? «Il processo di riduzione delledegli ipermercati continua. Ma ora come allora riguarda essenzialmente lo spazio dedicato alle categorie non-food. Personalmente, le maggiori differenze pre e post-Covid le vedo nelle: più prodotti pronti, più gastronomia per quei clienti che non vogliono cucinare né si avvalgono del delivery. Penso comunque che una volta che ripariranno consistentemente i ristoranti questa proposta si ridurrà», afferma Zoia. E il? Non ha cittadinanza ancora nelle gallerie commerciali? «Per il momento direi di no. Ho visto alcuni esempi in Sicilia, ma si trattava di ingressi dovuti all'abbandono dello spazio da parte di insegne full price», conclude Zoia.Fra dati e fenomeni, la realtà bussa alla porta. Gli effetti negativi delle misure restrittive imposte dalle autorità per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 hanno dimostrato «la reale e urgente necessità di misure dispecifiche e significative per gli operatori dei centri commerciali, con particolare riferimento alle attività a conduzione familiare il cui equilibrio economico è maggiormente a rischio, considerato anche il prolungamento delle misurenei primi mesi del 2021», si legge nella nota diramata dal Cncc. In assenza di tali misure, infatti, si potrebbe assistere già nel breve periodo a rilevanti e inevitabili conseguenze sull’, stimabili in una riduzione del 20% dell’attuale forza lavoro diretta e indiretta impegnata nei centri commerciali (pari ad almeno 100 mila lavoratori).