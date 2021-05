Serrande giù in 1.200 gallerie, la protesta dei centri commerciali contro le chiusure nei weekend

Pubblicato il 11 maggio 2021 | 10:45

Centri commerciali in protesta martedì 11 maggio

Roberto Zoia (Cncc): «Inascoltati dal Governo, in gioco 780mila posti di lavoro»

Food&Beverage il settore più penalizzato

Weekend VS. settimana: stesse regole, esiti diversi

Il Governo verso la revisione delle riaperture e del coprifuoco

errande giù per 15 minuti in circa 1.200 gallerie commerciali su tutto il territorio italiano. È questaper martedì 11 maggio. Obiettivo: spingere il Governo a rivedere la norma che impedisce l'apertura nei weekend . Un provvedimento che, come denunciano, risulta incomprensibile dal momento che, di fatto, sospende nei festivi e pre-festivi le regole che funzionano durante la settimana.Sul tema,-Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali che aveva spiegato le ragioni della singolare manifestazione: «L’idea nasce dopo mesi di appelli, di proposte di collaborazione non accolte per confrontarsi su eventualiancora più stringenti qualora necessari e, da ultimo, della richiesta inascoltata di un incontro con il Governo, per ricevere una spiegazione in merito alla recente decisione del tutto inattesa di non far riaprire le strutture 7 giorni su 7. Alla luce di tutto questo, abbiamo deciso che la manifestazione di».Fra le attività più penalizzate dalla chiusura nel weekend ci sono i punti vendita food&beverage che caratterizzano le food court di moltissimi centri commerciali: «Il weekend sono i giorni più importanti della settimana in termini di ricavi e fatturato.. Quello che ci preoccupa più di tutto è che non c’è davvero più tempo da perdere: un’ulteriore perdita del 40% media del fatturato, causato dalla chiusura nei fine settimana, che si somma a oltre 12 mesi già in pesante contrazione, per molte aziende significa non avere la sostenibilità economica per reggere», aveva già spiegato Zoia.Una situazione difficile, resa ancor più complicata da digerire se si pensa che, dall'inizio della pandemia,. Anzi, l'apertura dei centri commerciali in qualche modo aiuterebbe ad abbassare i contagi: «Potendo aprire tutti i giorni della settimana e con orari prolungati, si contribuisce ad evitare assembramenti dando maggiori possibilità di scelta alle persone. Non solo:per la tutela della salute di dipendenti, fornitori e clienti così da consentire l’apertura delle attività nei centri commerciali, pur garantendo la medesima sicurezza nella gestione degli accessi e degli afflussi», aveva concluso Zoia.Orache è chiamata da più parti ad, contestualmente,. Secondo il cronoprogramma stilato all'indomani dell'entrata in vigore dell'ultimo decreto (il 26 aprile), la data di riapertura dei centri commerciali nei fine settimana è stata indicata nel 15 maggio. Ma, come ha più volte ribadito il Governo con a capo Mario Draghi, tutto dipenderà dai dati del monitoraggio. Detto diversamente, c'è la possibilità di vedere spostata in avanti di una settimana (al 22 maggio) la riapertura nei festivi e pre-festivi.