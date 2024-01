I maestri Ampi a Sigep con l'Asti Docg tra masterclass e talk sulla pasticceria

L'Accademia maestri pasticceri italiani (Ampi) parteciperà alla 45ª edizione di Sigep, che si terrà dal 20 al 24 gennaio 2024 nel quartiere fieristico di Rimini. In uno spazio polifunzionale di oltre 200 mq nel Padiglione B3 - stand 143, Ampi - in collaborazione con l'Asti Docg (in abbinamento alle creazioni dei maestri ci saranno l'Asti Spumante e il Moscato d'Asti) - accoglierà pasticceri, pastry chef, aziende, istituzioni e appassionati con uno spirito di condivisione, confronto e crescita che caratterizza l'associazione.

I maestri Ampi saranno protagonisti alla 45ª edizione di Sigep

Il programma di Ampi per la 45ª edizione di Sigep

In questa edizione, Ampi approfondirà il concetto di "Guardare Oltre", già presentato al recente Simposio pubblico a Milano. Nello stand, ogni giorno sarà dedicato a masterclass e talk su temi d'attualità e di interesse per il comparto, coprendo argomenti legati alla produzione, comunicazione e mercato della pasticceria. Ogni giornata affronterà un macro-tema specifico: il sabato 20 sarà dedicato alla ristorazione, la domenica 21 al benessere e all'attenzione alle intolleranze, il lunedì 22 ai lievitati e, infine, il martedì 23 alla pasticceria salata.

Gli speaker includeranno maestri Ampi, pasticceri italiani, ospiti internazionali, consulenti, esperti, opinion leader, influencer e imprenditori. Quest'anno, sarà particolare l'attenzione su Ampi Giovani, il gruppo Ampi che rappresenta il futuro della pasticceria artigianale e di qualità, portando visioni e idee innovative, connesse a un mondo sempre più digitale e funzionale per la diffusione dell'alta pasticceria verso nuovi target di consumatori. Ogni giornata si aprirà con il "Buongiorno di Accademia", una colazione speciale con i maestri, e si chiuderà con "Ampi Sound", l'happy hour firmato dall'accademia. Sarà un'occasione unica di condivisione, apprendimento e networking nell'ambito della pasticceria di alta qualità.