Milano capitale della pasticceria con la prima edizione del Festival Ampi

Milano a tutta Ampi-Accademia maestri pasticceri italiani dal 5 al 7 ottobre. Due eventi in una grande manifestazione. La prima edizione del Festival della pasticceria italiana, aperto al pubblico, e il XXVIII Simposio, giornata di confronto e approfondimento dedicata al settore.

Il presidente Ampi Sal De Riso tra i tavoli della cena di gala

Festival della pasticceria, ogni anno a Milano in ottobre

«Una tre giorni davvero intensa - ha commentato il presidente dell’Accademia Sal De Riso -. Il Festival è stato accolto con entusiasmo. Un grande successo di pubblico. Le singole masterclass hanno visto la presenza anche di 130 persone. Il nostro Festival vuole arrivare alla grande platea dei consumatori ed essere sempre più un punto di riferimento per il settore. Un format che verrà replicato ogni anno a Milano la prima settimana di ottobre, dando visibilità alle singole realtà regionali. La regione ospite di questa prima edizione è stata il Veneto».

La delegazione Ampi del Veneto

Il Festival, che ha messo in campo la professionalità di 60 accademici e di 22 giovani, con il supporto di 40 aziende, si è articolato in masterclass, degustazioni guidate e vendita delle creazioni di pasticceria fresca e secca realizzate dai maestri. Una festa che ha celebrato l’alta pasticceria presso i chiostri rinascimentali della Società Umanitaria. Creazioni originali, dolci innovativi e rivisitazioni dei classici della tradizione in diversi formati.

Il presidente Ampi Sal De Riso

Festival della pasticceria, Veneto protagonista della cena di gala

La cena di gala che si è tenuta nei saloni di Palazzo Serbelloni la sera di domenica 6 è stata un omaggio alla prima regione ospite, il Veneto. Coordinata dal maestro Diego Crosara, che ha firmato i fingers al momento dell’aperitivo (Polenta e baccalà, Risi e bisi, Pasta e fagioli, Zucca in saor), ha visto sfilare le stelle Michelin Peter Brunel (Ristorante Peter Brinel, Arco, Trento), Giuliano Baldessari (Ristorante Aqua Crus, Barbarano Vicentino) e Matteo Grandi (Ristorante Matteo Grandi in Basilica, Vicenza). Hanno proposto rispettivamente Ru-Ro insalata russa, rossa, Risotto alla folaga con caffè d’alga e Branzino croccante, acqua iodata, zucca e mandorla. Il gruppo Ampi Giovani del Veneto ha creato il Tiramisù che ha sigillato la serata.

Simposio Ampi, sviluppo di impresa e artigianalità

Il convegno che ha animato il Simposio Ampi del 7 ottobre ha approfondito il tema “Un mestiere da Grandi” dedicato ai nuovi paradigmi nel mondo del cibo tra sviluppo imprenditoriale e tutela dell’artigianalità. In programma quattro talk che hanno visto protagonisti imprenditori, consulenti, pasticceri, analisti, responsabili commerciali di realtà di rilievo nazionale e internazionale. Una lente d’ingrandimento sullo stato dell’arte del settore volta ad analizzare la relazione dei vecchi confini tra artigianalità e industria, la sfida nel diventare imprese di valore e valori proiettate al futuro, oltre all’attuazione di un approccio sempre più etico nella selezione delle materie prime e nella gestione del lavoro.