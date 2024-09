Milano capitale del dolce: al via il Festival della pasticceria italiana di Ampi

Milano si prepara a celebrare l'arte dolciaria italiana con il Festival della pasticceria italiana, un evento firmato dall'Accademia maestri pasticceri italiani (Ampi), in programma il 5 e 6 ottobre 2024 ai Chiostri dell'Umanitaria. Questa manifestazione annuale, nata come evoluzione dei tradizionali simposi pubblici, punta a diffondere la cultura della pasticceria di qualità tra il grande pubblico e a valorizzare la tradizione artigianale italiana.

Festival della pasticceria italiana, i protagonisti

Il Festival della pasticceria italiana si preannuncia come una vetrina esclusiva per l'eccellenza dolciaria, offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere e degustare prelibatezze uniche e di riflettere sulle dinamiche evolutive del comparto. Un appuntamento imperdibile per appassionati, operatori del settore e amanti della buona tavola.

Durante i due giorni, i visitatori potranno incontrare alcuni dei più grandi nomi della pasticceria italiana e internazionale. Tra i maestri presenti, spiccano personalità come Salvatore De Riso, Luigi Biasetto, Paolo Griffa, Denis Dianin, Carmen Vecchione, oltre ai pasticceri statunitensi Gary Rulli e Biagio Settepani. Le dolcezze regionali saranno al centro della scena, con un focus dedicato quest'anno al Veneto e al Friuli Venezia Giulia.

Festival della pasticceria italiana, l'edizione 2024

Il programma del festival offre un'esperienza completa, dalla mostra mercato alle degustazioni guidate, passando per masterclass con i maestri pasticceri. I biglietti, disponibili su Vivaticket, hanno un costo di 10 euro per una giornata e 15 euro per l'ingresso a entrambe le giornate, con accesso gratuito per bambini sotto gli 8 anni e over 70. I partecipanti potranno acquistare le creazioni di pasticceria utilizzando i token disponibili presso le casse dell'evento. Non mancheranno proposte salate con rivisitazioni contemporanee di icone tradizionali come arancini, croissant e piatti gourmet.

Il 7 ottobre, a conclusione del festival, si terrà il convegno "Un mestiere da Grandi - Nuovi paradigmi nel mondo del cibo tra sviluppo imprenditoriale e tutela dell'artigianalità", rivolto agli operatori del settore. All'interno della scenografica Sala degli Affreschi de I Chiostri dell'Umanitaria si svolgeranno quattro talk che vedranno protagonisti imprenditori, consulenti, pasticceri, analisti, responsabili commerciali di realtà di rilievo nazionale e internazionale come: Luigi Biasetto (Atelier Biasetto), Vittorio Borgia (founder e ceo Gruppo Bioesserì e Baunilla Pasticcerie), Alessandro Borghese (Il lusso della Semplicità), Salvatore De Riso (Sal De Riso Costa d'Amalfi), Giuseppe Ferrandi (Responsabile Bakery Gruppo Esselunga - Elisenda), Leone Marzotto (Gruppo Peck), Enrico Vignoli (Operation Chief Gruppo “La Francescana”).

Festival della pasticceria italiana, il programma

Ecco il programma del Festival della Pasticceria italiana:

Sabato 5 ottobre

Sala Della Torre

10.30-10.45: Degustazione con i Maestri, Spungata, Corrado Carosi, GiuBea Pasticceria

11.00-11.15: Degustazione con i Maestri, Macaron vegano al cioccolato, Luigi Biasetto, Pasticceria Biasetto

11.30-11.45: Degustazione con i Maestri, Pastiera napoletana, Salvatore Gabbiano, Gabbiano - Dulcis in Pompei

12.00-12.15: Degustazione con i Maestri, Dolce Fortunae, Andrea Urbani, Pasticceria Guerrino

12.30-12.45: Degustazione con i Maestri, Strudel di mele, Massimo Alverà, Pasticceria Alverà

14.30-14.45: Degustazione con i Maestri, Panettone Milanese, Roberto Cosmo, Cosmo Pasticceria

15.00-15.15: Degustazione con i Maestri, Torta Rosegota, Stefano Zizzola, Pasticceria Zizzola

15.30-15.45: Degustazione con i Maestri, Mignon esotico, Marco Battaglia, Marlà Pasticceria

16.00-16.15: Degustazione con i Maestri, L'Ortolone, Carlo Pozza, Pasticceria Davenicio

16.30-16.45: Degustazione con i Maestri, Zuccotto Fiorentino, Gabriele Vannucci

Auditorium

10.30-11.00: Talk con i Maestri by Italian Gourmet, Il fritto perfetto, dolce e salato: french toast, Armando Palmieri

11.15-11.45: Masterclass con i Maestri, Snack al cocco e cacao, Yuri Cestari

12.15-12.45: Masterclass con i Maestri, La colazione: cake al cioccolato e banana bread, Cesare Murzilli

14.15-14.45: Masterclass con i Maestri, Gusto della memoria: latte, pane e cioccolato, Giuseppe Amato

15.15-15.45: Masterclass con i Maestri, Lievitati artigianali: tutto ha origine dalla pasta madre, Giambattista Montanari

16.15-16.45: Masterclass con i Maestri, Crostata in Valle, Maurizio Santin

17.15-17.45: Talk con i Maestri by Italian Gourmet, Maestri del cioccolato ad Halloween: la paura che si mangia, Maurizio Frau

Domenica 6 ottobre

Sala Della Torre

10.30-10.45: Degustazione con i Maestri, Treccia, Riccardo Ferracina, Pasticceria Ferracina

11.00-11.15: Degustazione con i Maestri, Cannolo siciliano, Santi Palazzolo, Pasticceria Palazzolo

11.30-11.45: Degustazione con i Maestri, Zuppa inglese, Paolo Sacchetti, Pasticceria Nuovo Mondo

12.00-12.15: Degustazione con i Maestri, Dolce Sole di San Nicola, Roberto Cantolacqua, Roberto Cantolacqua Pasticcere

12.30-12.45: Degustazione con i Maestri, Ricotta e pere Salvatore De Riso, Sal De Riso Costa d'Amalfi

14.30-14.45: Degustazione con i Maestri, Crostata di uva integrale, Sandro Ferretti, Ferretti Dessert

15.00-15.15: Degustazione con i Maestri, Tette della monaca, Antonio Daloiso, Pasticceria Daloiso

15.30-15.45: Degustazione con i Maestri, Panettone Milanese, Diego Crosara, Marchesi 1824

16.00-16.15: Degustazione con i Maestri, Tiramisù, Massimo Albanese, Pasticceria Cioccolateria Max

16.30-16.45: Degustazione con i Maestri: Pan Ramata, Carmen Vecchione, Pasticceria Dolciarte

