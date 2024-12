Il Circuito Ristogolf by Allianz chiude l'anno con il Gran Galà per gli sponsor

Dopo il gran finale di stagione con l’evento conclusivo del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz al Gallia Palace Resort Relais & Châteaux a Punta Ala, Ristogolf ha saputo sorprendere con un ultimissimo ed esclusivo appuntamento. Il ritorno a Milano per il Gran Galà degli Sponsor in una location d’eccezione: Tower47, al 47° piano della Torre Allianz che con i suoi 200 metri d’altezza è la location per eventi più alta d’Italia.

La Torre Allianz, location del Gran Galà degli Sponsor di Ristogolf

La Serata dedicata agli sponsor del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz

Qui si è svolta una splendida serata dedicata a tutti gli Sponsor che hanno supportato e reso possibile lo svolgimento della 12ª edizione del Circuito Ristogolf by Allianz: il Title Sponsor Allianz e il Main Sponsor Haier; tutti i Premium Sponsor, i Partner Sponsor, gli Official Supplier e i Media Partner. Un grazie anche alla Fondazione Francesca Rava, Charity Partner del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz.

Un momento della serata dedicata agli sponsor del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz

Gli ospiti, tra saluti e vista panoramica con doppia esposizione sulla città di Milano e oltre, sono stati accolti con un benvenuto standing a cura dello chef e presidente Ristogolf, Enrico Cerea, ristorante Da Vittorio F.lli Cerea (Brusaporto - BG). Una kermesse di finger food uno più sfizioso dell’altro, solo per citarne alcuni: Polentina MartinoRossi alla crema di tartufo nero d’estate Appennino Food con taleggio; Crema di lenticchie MartinoRossi con ragù di scoglio; Gorgonzola dolce Palzola, pane tostato e crema ai fichi caramellati; Parmigiano Reggiano, noci, balsamico e pere decane fresche. Nei calici per il brindisi d’inizio più proposte, dalle bollicine italiane con Ferrari Trento, al cocktail Bitter Tass di Tassoni, fino alla variante analcolica con acqua frizzante Valverde aromatizzata con sciroppo all’estratto di Lavanda o Menta, Acqua delle Stelle.

Menu d’eccellenza per Ristogolf firmato da chef stellati

Un momento di attenzione con Chicco Cerea e Dario Colloi, rispettivamente presidente e direttore esecutivo di Ristogolf, insieme al Dott. Sergio Balbinot per Allianz, Title Sponsor e padrone di casa, accompagnati da Martina Colombari, madrina d’eccezione della Fondazione Francesca Rava. Hanno dato il benvenuto agli ospiti, presentato gli chef in scena e introdotto il tema dell’Omaggio: questa serata da parte di Ristogolf per ringraziare i Partner, così come i piatti realizzati degli chef. Si è così proseguito al tavolo per scoprire il menu.

Fagioli MartinoRossi in umido, cozze di Chioggia, ricci di mare, polvere di aglio nero fermentato e olio al prezzemolo dello chef Alberto Basso 1/3 Ris’otto e mezzo, risotto al Parmigiano Reggiano con salsa di mosto cotto e mela golden dello chef Claudio Di Bernardo 2/3 Il Tiramisù Cova dei pastry chef Enrico Rizzi e Paolo Venneri 3/3 Previous Next

Ha iniziato lo chef Alberto Basso, ristorante Trequarti (Val Liona - VI) e presidente Associazione JRE-Jeunes Restaurateurs Italia con un “Omaggio alla Terra e al Mare”: Fagioli MartinoRossi in umido, cozze di Chioggia, ricci di mare, polvere di aglio nero fermentato e olio al prezzemolo. È seguito lo chef Claudio Di Bernardo, Grand Hotel Rimini (Rimini) e presidente Associazione Italiana Food&Beverage Manager con un “Omaggio a Federico Fellini”: Ris’otto e mezzo, risotto al Parmigiano Reggiano con salsa di mosto cotto e mela golden. È stata poi la volta di chef Enrico Cerea, ristorante Da Vittorio F.lli Cerea (Brusaporto - BG) con un “Omaggio a Milano”: Guancetta di vitello con spuma allo zafferano. Hanno concluso i pastry chef Enrico Rizzi e Paolo Venneri, pasticceria Cova Montenapoleone 1817 (Milano) con un doppio Omaggio: “alla Tradizione” con il Tiramisù Cova - e “alle Feste” con il Panettone Cova.

L’accompagnamento vino è stato selezionato da Rete Valpantena grazie alle cantine Costa Arènte, Bertani, La Collina dei Ciliegi e Ripa della Volta. Nuovamente le bollicine per il brindisi finale con Champagne TelmonT. Come si dice, dulcis in fundo… marrons glacés Agrimontana, degustazione cognac Rémy Martin V.S.O.P., e la mixology con Gian The Gin, Cointreau e bibite Tassoni a cura di Bulk Giancarlo Morelli Milano.

L’arrivederci è per il prossimo anno con tante sorprese sempre più coinvolgenti sia per gli amanti del golf che per i gourmand.

