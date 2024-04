Riccardo Canella nuovo braccio destro di Ciccio Sultano al Duomo di Ragusa

Importante novità al ristorante Duomo di Ragusa, locale insignito delle due Stelle Michelin. Al fianco di Ciccio Sultano, patron di uno dei principali gastronomici italiani, arriva Riccardo Canella. Lo chef padovano pochi mesi fa aveva lasciato le cucine del ristorante Oro a Venezia (che da poco ha accolto Vania Ghedini), presso l'Hotel Cipriani, e ora è stato annunciato come nuovo braccio destro dello chef siciliano.

Ciccio Sultano e Riccardo Canella insieme al Duomo di Ragusa

Come ogni anno, lo sviluppo del Gruppo Sultano progredisce sulla base di una continua ricerca nel ricco patrimonio enogastronomico della Sicilia e sapori di ingredienti meno conosciuti che compongono l’ecosistema unico dell’isola. Canella svolgerà un ruolo attivo per lo sviluppo del menu del multi-premiato ristorante Duomo sotto la direzione del collega siciliano.

Canella e Sultano, la collaborazione da un incontro casuale

L'incontro casuale tra Sultano e Canella durante un evento di settore ha scatenato una sinergia che ha convinto entrambi ad abbracciare questa nuova avventura. Da un incontro fortuito è nata un'intesa profonda, alimentata da un entusiasmo creativo travolgente. Originario del Veneto, Canella porta con sé un bagaglio di esperienze culinarie principalmente nel Nord Italia, rendendo questa collaborazione la sua prima incursione in Sicilia.

Partendo da Ragusa, il duo intraprenderà un'avventura culinaria senza precedenti, esplorando ogni angolo dell'isola per scoprire i suoi tesori gastronomici nascosti. Dalle varietà meno conosciute agli ingredienti più iconici, spesso trascurati nella loro terra d'origine, Sultano e Canella si impegnano a catalogare ogni elemento che compone la ricca tavolozza culinaria siciliana. I nuovi menu del Duomo presenteranno audaci accostamenti di sapori, celebrando non solo gli ingredienti migliori dell'isola, ma anche riscoprendo gusti dimenticati da tempo. Tra i piatti innovativi spiccano il gelato al tartufo, ottenuto da una varietà di funghi locali raccolti nei boschi siciliani, e il dessert "Mi Sento Citrico", che cattura l'intenso aroma degli agrumi dell'isola esaltati da delicate essenze floreali.

Cosa aspettarsi al Duomo di Ragusa

Parlando dell'evoluzione culinaria del Gruppo Sultano, Ciccio dichiara: «Ogni stagione impariamo dagli errori del passato, proiettandoci verso il futuro. Con i cambiamenti climatici in atto, è essenziale focalizzarsi sulle risorse a nostra disposizione e su come integrarle nei nostri piatti. Sono felice che Riccardo abbia scelto di unirsi a noi in questo viaggio. Siamo davvero fortunati di poter chiamare casa la Sicilia con tutte le sue risorse naturali e gli incredibili fornitori che abbiamo sul territorio».

Riccardo Canella annunciato come 'collaboratore per lo sviluppo e ricerca del menu' al Duomo di Ragusa

L'arrivo di Riccardo Canella al Duomo di Ragusa Ibla promette di trasformare l'esperienza gastronomica non solo per gli ospiti del ristorante, ma per tutti gli amanti del buon cibo in cerca di nuove emozioni culinarie. Con la loro dedizione e creatività, Sultano e Canella si preparano a scrivere un nuovo capitolo nell'epica culinaria della Sicilia.