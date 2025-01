International Catering Cup 2025: l'Italia è vicecampione del mondo

Il tricolore sventola sul podio del Sirha di Lione, uno degli eventi più importanti del panorama gastronomico mondiale. Il Team Italia, composto da Andrea Monastero e Federico Corsi, guidati dal coach Andrea Mantovanelli, ha infatti conquistato il secondo posto all'International Catering Cup 2025, portando a casa il titolo di vicecampioni del mondo. Vincono i padroni di casa francesi, mentre sul terzo gradino del podio si è posizionato il Giappone.

Secondo posto per l'Italia all'International Catering Cup 2025

L'impresa della squadra italiana è stata ufficializzata giovedì 23 gennaio, al termine di una competizione tanto impegnativa quanto prestigiosa. L'International Catering Cup . conosciuta anche come Coupe du Monde des Traiteurs - è un appuntamento di rilievo assoluto per il comparto del catering. Organizzata all'interno del Sirha, il salone francese dedicato alla gastronomia e alla ristorazione, questa competizione è stata ideata dallo chef Joël Mauvigney e ha guadagnato negli anni un posto di primo piano nel panorama mondiale.

International Catering Cup 2025: il Team Italia conquista il premio d'argento

Dietro al successo italiano c'è un lavoro di squadra straordinario. Andrea Monastero e Federico Corsi, in prima linea durante la gara, sono stati allenati e supportati da Andrea Mantovanelli, veterano di questa competizione, che ha saputo guidarli con esperienza e determinazione. A completare il Team Italia, il supervisor e chef stellato Leandro Luppi, lo chef Simone Magnanini, la maitre Samantha Ceraldi Lando, la responsabile di segreteria Claudia Gaspari e gli artisti del legno Remo e Marino Pasquini, che hanno curato la realizzazione delle strutture a tema floreale per il buffet. Un mix di competenze che, unito al supporto delle aziende partner e delle istituzione, ha permesso di raggiungere un traguardo di enorme prestigio.

«Ci abbiamo creduto dall'inizio, da quando abbiamo iniziato gli allenamenti e a lavorare sul tema da sviluppare - ha dichiarato un emozionato Andrea Mantovanelli al termine della competizione. I nostri ragazzi sono stati straordinari: hanno gestito lo stress, la fatica, le emozioni, puntando dritto sull'obiettivo di portare a termine una gara snervante ma capace di regalare soddisfazioni immense, come questa».

Il presidente della Federcuochi, Rocco Pozzulo

Anche il presidente della Federcuochi, Rocco Pozzulo, ha espresso tutto il suo orgoglio per il risultato raggiunto: «A nome di tutta la dirigenza Fic, voglio esprimere la nostra massima soddisfazione e i nostri più sinceri complimenti a tutto il Team Italia per questo splendido risultato. Sappiamo che non è una gara facile, anzi, è tra le più faticose a livello mondiale, e i nostri ragazzi ci hanno regalato una grande soddisfazione. Grazie a nome di tutti noi». Le congratulazioni sono giunte anche dal presidente di Fic Promotion, Carlo Bresciani;: «Le aziende partner rappresentano sempre il nostro prezioso supporto anche nelle competizioni e lo hanno dimostrato anche in questo caso. Bravissimi i nostri ragazzi, che hanno scalato la vetta di una gara davvero impegnativa». Infine, non potevano mancare i riconoscimenti da parte di Mida Muzzolon, presidente dei Cuochi veronesi, che ha sostenuto la squadra con tutto il direttivo provinciale dell’Associazione veneta.