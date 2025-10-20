La pizza fatta in casa parla al mondo: torna il Vera Pizza Contest

Riparte il torneo più internazionale dedicato alla pizza fatta in casa. L’Associazione verace pizza napoletana (Avpn) dà il via alla sesta edizione del Vera Pizza Contest, la competizione online che negli anni ha trasformato forni domestici di ogni continente in piccole pizzerie veraci. Aperta a tutti, senza distinzioni di età o professione, la gara ha un’unica regola: possedere un forno o una friggitrice e tanta voglia di mettersi in gioco. L’edizione 2024 aveva superato quota 1.300 partecipanti da 53 Paesi e raccolto quasi 100mila like, confermando il carattere globale e inclusivo del format.

«Stiamo parlando di un’iniziativa che abbraccia tutto il mondo all’insegna dell’inclusività - afferma il presidente di Avpn, Antonio Pace. Per partecipare infatti non serve essere un esperto o possedere attrezzature professionali; bastano solo tanta passione, attenzione nella scelta degli ingredienti e il rispetto delle tecniche del nostro disciplinare, così da celebrare la pizza napoletana come eccellenza del nostro Paese e, al tempo stesso, come linguaggio universale capace di esprimere culture diverse sempre nel rispetto della tradizione».

Selezioni online dal 22 ottobre all’11 novembre

La fase di selezione parte mercoledì 22 ottobre e si svolgerà online fino a martedì 11 novembre. In questo periodo i partecipanti potranno inviare la foto della propria pizza via Messenger a questo link (tutte le regole sono scaricabili qui). Sarà poi la giuria composta dai maestri pizzaioli dell’Associazione a selezionare cinque creazioni per ogni settimana di gara, dando il via alla seconda fase fino al 21 novembre, quando verranno scelti i tre finalisti che voleranno a Napoli per la fase conclusiva.

La finale a Napoli il 10 e 11 dicembre

La finale è in programma il 10 e 11 dicembre nella sede partenopea di Avpn, dove i finalisti presenteranno due pizze - una margherita e un cavallo di battaglia - davanti al pubblico e alla giuria di esperti. In palio ci sono premi di tutto rispetto: una madia, una fornitura di farina Caputo, un’impastatrice Probaker di Kys Norway, una selezione di prodotti caseari Sorì, un kit “A casa mia” con piastra linea Amica Gi.Metal e una selezione di salumi Mec Palmieri | Favola.

Il vincitore assoluto si aggiudicherà inoltre un corso professionale base di nove giorni e un forno Kys Vero 500 Pro, mentre al secondo classificato andrà un corso professionale avanzato di due o tre giorni e al terzo un corso amatoriale di quattro ore. Tutti i finalisti, insieme ai primi 15 classificati, avranno accesso alle finali della categoria “Amatori” del Vera Pizza Napoletana Champion 2026, la competizione mondiale che riunisce a Napoli i migliori pizzaioli veraci.

Un cast internazionale di maestri pizzaioli

Il contest, ricordano gli organizzatori, vede la partecipazione di Molino Caputo, Sorì, Gi.Metal, Kys Norway e Mec Palmieri, e coinvolge maestri pizzaioli di tutto il mondo: Salvatore Santucci (Italia), Peterson Secco (Brasile), Jedrzej Lewandowski (Polonia), Peppe Miele (Stati Uniti), Jose Navarro Ledezma (Venezuela), Andrea Bornacelli (Colombia), Gonzalo Garay Varo (Cile), Guglielmo Vuolo (Italia), Pasquale Illiano (Stati Uniti), Mirko D’Agata (Canada), Alessandro Signore (Spagna), Manabu Odawara (Giappone), Andrè Guidon (Brasile) e Lorenzo Floris (Regno Unito).

Un cast internazionale che conferma lo spirito autentico del progetto: rendere la vera pizza napoletana un simbolo condiviso, capace di unire culture e passioni diverse, a partire da chi la prepara nel modo più semplice possibile - a casa propria.