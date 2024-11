Mimmo Galasso trionfa al Vera Pizza Contest 2024 dell'Avpn

Mimmo Galasso è il vincitore del Vera Pizza Contest 2024, il campionato mondiale di pizza fatta in casa organizzato dall'Associazione verace pizza napoletana (Avpn). Con la sua pizza "Irpinia", ha conquistato la giuria e si è aggiudicato il primo premio, un corso professionale di nove giorni all'Avpn School. Al secondo posto si è classificato Giovanni Zito con la pizza "La mia seconda casa", mentre il terzo gradino del podio è andato a Ferdinando Ripoli con la sua pizza "Lucana". La competizione, che quest'anno ha celebrato il suo 40° anniversario, ha coinvolto oltre 1.500 concorrenti provenienti da 35 Paesi, rendendola la più grande manifestazione al mondo dedicata alla pizza fatta in casa. Le selezioni, durate più di due mesi, hanno portato alla finalissima del 19 e 20 novembre a Napoli, dove il pubblico partenopeo e una giuria d'eccezione hanno decretato i vincitori.

Il podio di Vera Pizza Contest 2024

Vera Pizza 2024: un contest globale per celebrare la pizza napoletana

Il Vera Pizza Contest 2024 ha raccolto un totale di 1.570 pizze, ma solo 765 di queste hanno rispettato i rigorosi requisiti richiesti dal regolamento. Durante la finale, le creazioni culinarie dei tre finalisti sono state valutate da una giuria tecnica composta da Francesca Romana Barberini, Emanuela Sorrentino e il pluripremiato pizzaiolo Stefano Di Filippo. La pizza vincitrice, "Irpinia" di Mimmo Galasso, ha celebrato i sapori della tradizione locale, combinando fiordilatte, carciofi rustici di Montoro e capocollo irpino.

Vera Pizza Contest 2024: il podio con i giudici

Mimmo Galasso ha commentato così il suo trionfo: «Una vittoria davvero speciale che premia il mio grande amore per la pizza. Ringrazio Avpn e tutti i grandi maestri che ne fanno parte per la dedizione con la quale portano in alto la tradizione della vera pizza napoletana e per l'opportunità che offrono a tutti i pizzaioli appassionati di esprimere il proprio talento».

Dopo il Vera Pizza Contest, al via il Best Avpn Pizzeria 2024

Concluso il Vera Pizza Contest, l'Avpn ha subito lanciato un nuovo evento, il Best Avpn Pizzeria 2024, che coinvolgerà ben 59 Paesi, toccando un nuovo record grazie alla partecipazione di pizzerie provenienti da Qatar e Filippine. Questo contest, unico nel suo genere, permette ai pizzaioli affiliati all'Associazione di giudicare i propri colleghi, assegnando voti sulla qualità della pizza, selezione delle materie prime, abbinamenti, servizio e design della location.

Il vicepresidente dell'Avpn, Massimo Di Porzio, ha spiegato il valore di questa competizione: «Siamo davvero entusiasti di dare il via al Best Avpn Pizzeria, che ogni anno raggiunge sempre più Paesi, un successo dettato dalla formula unica del contest, che vede i pizzaioli giudicati dai loro stessi colleghi. Una modalità che sottolinea il carattere internazionale della gara e conferisce ancora più importanza al premio, visto che non c'è giudice più esperto di chi fa della pizza il suo mestiere».

Le votazioni si apriranno il 22 novembre e si chiuderanno il 5 dicembre. Il vincitore verrà proclamato durante il Sigep 2025, la fiera di Rimini in programma dal 18 al 23 gennaio. Dopo i successi delle precedenti edizioni, l'Avpn si prepara a celebrare ancora una volta l'arte della pizza in tutto il mondo.