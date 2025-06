Ecco come servire un aperitivo con stile, cura e attenzione al galateo

Una rubrica dedicata ai Codici comportamentali, che riguardano cioè gli usi, i costumi, le tradizioni e le abitudini, anche nella ristorazione e nell'accoglienza. La rubrica è tenuta dal Maestro Alberto Presutti, uno dei più autorevoli esponenti di Bon Ton e Galateo.

L'aperitivo rappresenta un momento di convivialità tipicamente italiano, un rito che anticipa la cena e che se ben organizzato può trasformarsi in un'esperienza memorabile per gli ospiti. Servire un aperitivo con stile e bon ton richiede molta attenzione ai dettagli, cura nella scelta delle bevande e un attenzione alle buone maniere per far stare bene gli ospiti nel locale.

La cura dei dettagli nella preparazione di un aperitivo

L'ambiente dove si tiene l'aperitivo risulta importante ai fini dell'atmosfera che gli ospiti percepiranno. In estate una terrazza o un giardino saranno l'ideale per servire un aperitivo che coinvolga i partecipanti. La disposizione dei posti deve essere informale, preferibilmente con tavolini bassi e sedute comode, in quanto, poi, si deve favorire il movimento degli ospiti.

Galateo dell’aperitivo: cosa non può mancare per accogliere con stile

Sui tavolini sè bene spiegare semplici tovagliette o sistemare runner eleganti, a secondo dell'ambiente e fornire piatti piccoli che accoglieranno i fingerfood e, soprattutto, tovaglioli di stoffa. Fare attenzione ai bicchieri che dovranno essere sempre in vetro trasparente. I coupè sono adatti per la maggior parte dei cocktail. Come centrotavola composizioni di fiori freschi colorati o candele entrambi non profumati, in quanto devono vincere sempre i profumi dei cocktail.

La scelta delle bevande per l'apertivo e il cibo che accompagna i cocktail

Il vero protagonista dell'aperitivo è il drink. Oltre ai classici come Spritz, Negroni, Americano, in estate i Mojito, oltre, naturalmente, a un buon prosecco, l'offerta per gli ospiti può prevedere anche cocktail analcolici alla frutta, succhi in caraffe e acqua aromatizzata.

L'offerta gastronomica deve essere vasta ma sempre leggera, tale da non appesantire mai lo stomaco dell'ospite. Dalle tartine ai tramezzini, alle olive ai formaggi morbidi con salse e marmellate, ai salumi di qualità, fino alle cruditè di verdure, devono essere presentati in modo ricercato e invitante su vassoi o piatti di design, ricordando di aggiungere etichette che descrivano gli ingredienti per avvisare coloro che soffrono di problematiche o allergie alimentari.

