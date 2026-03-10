Haccp e responsabilità: la sicurezza alimentare non deve essere solo burocrazia

Una vicenda drammatica ha scosso nel profondo l'opinione pubblica, lasciandoci inermi davanti a un dolore difficile da raccontare. Un piccolo cuore di bimbo, donato con un atto di amore estremo dopo un tragico incidente, è giunto all'ospedale Monaldi di Napoli irrimediabilmente compromesso, "bruciato" dal freddo. Al momento dell'apertura del contenitore, l'organo è apparso parzialmente congelato e quindi non idoneo: un errore fatale nell'uso dei box di trasporto che ha trasformato una speranza di vita in un baratro.

I cuochi italiani sono chiamati a un massimo rispetto di tutte le norme: in gioco c'è la vita delle persone

Nonostante il danno fosse visibile, l'equipe chirurgica ha scelto di procedere comunque con l'impianto sul piccolo Domenico, di soli due anni. Un intervento che, stando ai fatti, non avrebbe mai dovuto aver luogo. Le conseguenze di tale decisione le conosciamo purtroppo fin troppo bene. Non spetta a me formulare accuse: sarà la Procura, attraverso la sua inchiesta, a fare luce sulle incompetenze e sulle responsabilità legali di chi ha sbagliato.

Responsabilità professionale e fragilità della vita: una riflessione oltre la sanità

Tuttavia, anche se non sono genitore, porto dentro di me la stessa angoscia e il peso insopportabile del dolore provato dalla mamma di Domenico. È un silenzio che urla, che ci interroga tutti sulla fragilità della vita e sul valore della responsabilità. Chiedo scusa per l'accostamento irriguardoso e forse fuori luogo, ma questa tragedia mi spinge a una riflessione che coinvolge anche altri settori lavorativi, non solo sanitari, a cui affidiamo quotidianamente le nostre vite: dai piloti di aerei ai conducenti di autobus e treni ecc.. fino ad arrivare alla nostra categoria, quella dei cuochi e di chi manipola il cibo. Non possiamo dimenticare le recenti morti di Milano dopo il deragliamento del tram, o della scorsa estate dei panini farciti con prodotti mal conservati. Incuria? Pressappochismo? Mancanza di competenze tecniche o solo fortuite fatalità? In ogni caso, il risultato è lo stesso: una serie di vite spezzate.

Sicurezza alimentare e protocolli Haccp: il ruolo decisivo nei concorsi culinari

Quando la nostra categoria organizza e vive i concorsi culinari, (come i recenti Campionati di Rimini) i nostri giudici non si limitano a valutare il gusto o l'estetica di un piatto. Al centro di ogni valutazione c'è la stretta osservanza dei protocolli Haccp: l'igiene e la sicurezza alimentare non sono opzioni, ma fondamenta imprescindibili. La Federazione Italiana Cuochi si impegna da sempre, attraverso seminari e formazione continua, a trasmettere ai propri professionisti le "buone abitudini" e le corrette procedure.

Il Team Napoli vincitore dei Campionati della cucina italiana a Rimini

Etica professionale in cucina: rigore, tutela e rispetto della vita

Non si tratta solo di tecnica, ma di etica professionale. Quando operiamo nel silenzio delle nostre cucine, la salute e la tutela dell'individuo devono essere il nostro “faro”. Come cuochi, abbiamo il dovere di ricordare che dietro ogni gesto professionale c'è una vita umana che si affida a noi. il rigore e il rispetto dei protocolli sono l'unica barriera che abbiamo contro l'errore. La sicurezza del nostro operato è, prima di tutto, un atto di amore e di rispetto verso il prossimo e le loro vite.