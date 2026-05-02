Federcuochi, l’ultima Assemblea di Pozzulo: bilanci e futuro della cucina italiana

Alla Camera di Commercio di Firenze si è svolta l’Assemblea nazionale dei Soci della Federazione Italiana Cuochi. Oltre alla presenza dei circa 300 tra delegati e uditori provenienti dalle varie regioni e province d’Italia e dalle Associazioni estere, l’evento ha avuto il prezioso supporto delle Istituzioni: Regione Toscana, Comune di Firenze, Toscana Promozione Turistica, Fipe Confcommercio, Vetrina Toscana, Promo Firenze e la stessa Camera di Commercio del capoluogo toscano. In merito, poi, all’organizzazione e all’ospitalità, naturalmente il ruolo primario lo hanno svolto con impeccabile professionalità l’Unione Regionale Cuochi Toscani e l’Associazione Cuochi Fiorentini, guidate rispettivamente dal presidente regionale Roberto Lodovichi e dalla presidente provinciale Maria Campagna.

Il ruolo della Federazione Italiana Cuochi e gli interventi istituzionali

Questo importante momento istituzionale ha visto così alternarsi sul palco sia i lavori assembleari, sia momenti di confronto e approfondimento sul comparto della ristorazione, sia interventi di autorità politiche, chef, aziende partner, mentre nella seconda e conclusiva giornata sono stati assegnati i tanto attesi premi e riconoscimenti agli associati distintisi per il proprio operato nel 2025.

Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi: quella di Firenze è stata la sua ultima Assemblea nazionale alla guida della Fic

Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi: quella di Firenze è stata la sua ultima Assemblea nazionale alla guida della Fic

Ad inaugurare l’Assemblea nazionale è stato il presidente Fic, Rocco Cristiano Pozzulo, con il presidente Fic Promotion, Carlo Bresciani, con il segretario generale, Salvatore Bruno, il responsabile Dipartimento Associativo, Giuseppe Casale, il tesoriere, Carmelo Fabbricatore, e tutti i componenti della Giunta esecutiva e il Cda di Fic Promotion.

«Questo importante e tradizionale momento di confronto con i nostri delegati e associati ci dà sempre l’opportunità di riflettere su quanto realizzato finora e di programmare le nuove iniziative in ambito associativo. È per me l’ultima Assemblea da presidente nazionale e ne approfitto, quindi, per ringraziare tutti i nostri soci, dirigenti, professionisti che hanno fatto grande e continuano a far crescere la nostra grande famiglia Fic, sia in termini di qualità che in termini numerici, contribuendo in modo concreto alla valorizzazione della cucina italiana».

Firenze e la valorizzazione del territorio gastronomico

A portare i saluti, anche il presidente di Urct, Roberto Lodovichi, e la presidente dell’Apcf, Maria Campagna. «È per noi un onore e un grande privilegio ospitare centinaia di nostri colleghi, professionisti e amici nel nostro territorio. Siamo lieti che queste due giornate possano rappresentare anche una ulteriore valorizzazione delle nostre eccellenze gastronomiche e agroalimentari» hanno detto i due presidenti, Lodovichi e Campagna. La stessa Urct ha, inoltre, organizzato per i colleghi e amici cuochi e cuoche Fic una visita turistica tra le vie, le piazze e i siti più belli e suggestivi di Firenze.

Chef Fic sul Ponte Vecchio: la cucina italiana protagonista nel cuore di Firenze durante l’Assemblea nazionale

Chef Fic sul Ponte Vecchio: la cucina italiana protagonista nel cuore di Firenze durante l’Assemblea nazionale

Interventi politici e successo del Team Italia al Bocuse d’Or

Numerosi anche i rappresentanti istituzionali intervenuti. Già nella prima giornata, infatti, sono stati registrati gli interventi del ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, del ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, del vicepresidente vicario Fipe Confcommercio e presidente di Promo Firenze, Aldo Cursano, del segretario generale della Camera di Commercio, Giuseppe Salvini, della presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, dell’assessore regionale all’Agricoltura, Leonardo Marras, dell’assessore comunale al Turismo, Jacopo Vicini, del direttore di Confcommercio Firenze e Confcommercio Toscana, Franco Marinoni, del direttore dell’ICE, agenzia per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Matteo Zoppas.

Il Team Italia festeggia il terzo posto al Bocuse d’Or europeo, celebrato durante l’Assemblea Fic a Firenze

Il Team Italia festeggia il terzo posto al Bocuse d’Or europeo, celebrato durante l’Assemblea Fic a Firenze

In particolare, è stato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a celebrare e festeggiare il prestigiosissimo e storico 3° posto conquistato dal Team Italia a Marsiglia lo scorso marzo, in occasione della selezione europea del Bocuse d’Or. Alla presenza del ministro, che ha poi consegnato loro dei riconoscimenti ufficiali, sono intervenuti infatti tutti i componenti del Team: il presidente della Bocuse d’Or Italy Academy, Chef Enrico Crippa, il direttore e jury member, Lorenzo Alessio, il candidato, Matteo Terranova, il commis, Edoardo Magni, il coach, Alessandro Bergamo, lo junior coach, Noel Moglia, il promotion manager e segretario, Alessandro Laudadio.

Momenti commemorativi e Gala Dinner a Palazzo Borghese

Dopo l’intervento e la presentazione, poi, delle aziende partner e dopo i saluti ai senatori a vita Fic, sono stati ricordati con un minuto di silenzio e con la preghiera recitata da don Pierpaolo Ottone, cappellano Fic, gli associati e dirigenti da poco scomparsi: il senatore Pasquale Antifora, il già presidente dell’Associazione Cuochi Germania Nino Russo, il presidente del Collegio dei Revisori, Alvaro Bartoli, il presidente onorario dell’Associazione Cuochi Agrigento, Mario Consentino, e il membro del Consiglio, Roberto Buzzurro.

La prima giornata si è conclusa con la Gala Dinner a Palazzo Borghese, nel centro storico di Firenze, organizzata con il prezioso supporto di Vetrina Toscana e Toscana Promozione Turistica.

Talk show sulla cucina italiana e identità gastronomica

Intenso anche il programma della seconda giornata, che dopo la celebrazione della Santa Messa celebrata dal cappellano don Ottone, ha visto sul palco della Camera di Commercio il talk show sul tema: “Il gusto italiano tra identità e rinnovamento: quando la cucina diventa patrimonio universale”. All’incontro, organizzato da Fic con Promo Firenze e Toscana Promozione Turistica e moderato dal giornalista Antonio Iacona (coordinatore editoriale della rivista Il Cuoco), sono intervenuti: Aldo Cursano (vicepresidente vicario Fipe Confcommercio), Francesco Tapinassi (presidente Toscana Promozione Turistica), Alex Revelli (giornalista e docente Università San Raffaele), lo Chef Riccardo Monco (Enoteca Pinchiorri, Firenze, 3 stelle Michelin) e lo Chef Lorenzo Alessio (direttore Bocuse d’Or Italy Academy).

Il talk sulla cucina italiana patrimonio universale: confronto tra chef, istituzioni e professionisti del settore

Il talk sulla cucina italiana patrimonio universale: confronto tra chef, istituzioni e professionisti del settore

Premi e riconoscimenti Fic 2025: tutti i vincitori

Sempre sul palco, inoltre, il tanto atteso momento delle premiazioni, che ha visto i seguenti riconoscimenti:

Trofeo delle regioni:

Unione Regionale Cuochi Siciliani Unione Regionale Cuochi Abruzzesi Unione Regionale Cuochi Campania

Coppa delle associazioni provinciali

Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo Associazione Provinciale Cuochi Roma Associazione Provinciale Cuochi Caserta

Coppa delle associazioni estere

Associazione Cuochi Italiani in Francia Associazione Cuochi Italiani in Germania Associazione Cuochi Italiani in Brasile

Premio speciale unione regionale di area

Area Nord: Unione Regionale Cuochi Liguria

Unione Regionale Cuochi Liguria Area Centro: Unione Regionale Cuochi Marche

Unione Regionale Cuochi Marche Area Sud: Unione Regionale Cuochi Lucani

Premio speciale associazione provinciale di area

Area Nord: Associazione Provinciale Cuochi Aosta

Associazione Provinciale Cuochi Aosta Area Centro: Associazione Provinciale Cuochi Perugia

Associazione Provinciale Cuochi Perugia Area Sud: Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Agrigento

Premio speciale associazione estera

all’Associazione Cuochi Italiani nei Paesi Bassi

Menzione speciale



all’Associazione Cuochi Italiani in Belgio

Premio associato Fic dell'anno



allo chef Fabio Tommaso Gallo

Premio giovane associato Fic dell'anno

allo chef Noel Moglia

Premio miglior risultato incremento soci

all’Associazione Provinciale Cuochi San Giovanni in Fiore

Menzione speciale per l'operato svolto

all’Associazione Provinciale Cuochi Genova e Tigullio

all’Unione Regionale Cuochi Lazio

all’Associazione Cuochi Italiani in Germania

Menzione speciale per l'accoglienza in assemblea

all’Associazione Provinciale Cuochi Fiorentini

Premio speciale per lo spirito associativo ai campionati Fic

all’Unione Regionale Cuochi Campania

Menzione speciale per l'accoglienza al consiglio di novembre

all’Unione Regionale Cuochi Marche

Menzione speciale per l'accoglienza al consiglio di marzo

all’Unione Regionale Cuochi Umbria

Premio speciale al dirigente

a Luca Santini, vicepresidente Area Nord e presidente Cuochi Marche

Premio divulgazione social

a Riccardo Carnevali, responsabile nazionale Social Fic

Innovazione, Horeca e partner dell’eccellenza

Durante le due giornate, una finestra è stata dedicata ampiamente anche all’impegno del settore ristorativo verso l’efficienza e lo sviluppo. Riccardo Scialpi, Key Account Manager Enel Energia - Horeca Sales, è intervenuto per sottolineare la vicinanza di Enel al mondo della ristorazione, premiando tre realtà che si sono distinte per dedizione e professionalità: l’Unione Regionale Cuochi Piemontesi; l’Associazione Cuochi Genova e Tigullio; lo Chef Carlo Bresciani. «Il settore Horeca è il cuore pulsante dell'economia italiana - ha dichiarato Riccardo Scialpi, durante il suo intervento e consegnando i premi ai cuochi -. Premiare queste eccellenze signiFica riconoscere il valore di chi, ogni giorno, coniuga tradizione gastronomica e capacità gestionale».

L’Assemblea ha visto, così, la partecipazione attiva di un network di aziende di primo piano, partner dell’eccellenza, pilastri della qualità e dell'innovazione in cucina. Un ringraziamento particolare va ai partner che con la loro presenza hanno arricchito il dibattito e supportato le attività associative: Barilla Professional, Surgital, OleiFicio Zucchi, Demetra, Silikomart, Lurisia Premium Beverages, Cantine Riunite, Riso Grazia, Refleex, Bonduelle Food Service Italia, Montosco Professional, Prodemar e Kulinaryius. Queste realtà rappresentano la filiera d’eccellenza che permette ai cuochi Fic di operare ai massimi livelli, garantendo materie prime selezionate e tecnologie all’avanguardia.

Conclusione dell’Assemblea Fic e buffet finale

A chiudere l’Assemblea nazionale, infine, come da tradizione, è stato un ricco e gustoso buffet a pranzo, allestito in modo impeccabile ed elegante dagli associati e dirigenti dell’Unione Regionale Cuochi Toscani, guidati dal presidente Roberto Lodovichi, che hanno ricevuto il plauso e i complimenti da tutti i delegati, ospiti e dirigenti Fic. Le due giornate fiorentine, infatti, come ribadito dal presidente nazionale, Rocco Pozzulo, al termine dei lavori, resteranno nella memoria e nell’archivio della nostra vita federativa come un alto e intenso momento di confronto e di crescita per tutti i soci e professionisti della Federazione Italiana Cuochi.