Hotellerie, a Johanna Fragano il “Premio alla carriera 2026” di Ehma

Johanna Fragano, ex amministratrice delegata dell’Hotel Quirinale di Roma e socia onoraria di Ehma (European hotel managers association), ha ricevuto il “Premio alla carriera 2026” per i prestigiosi traguardi raggiunti ai vertici dell’ospitalità e per il contributo offerto all’associazione, della quale, ricordiamo, è stata sia presidente che tesoriere.

Ehma celebra Johanna Fragano con il “Premio alla carriera 2026”

Il premio consegnato a Rapallo

La consegna del riconoscimento è avvenuta durante la riunione primaverile di Ehma Italia, ospitata all’Excelsior Palace Portofino Coast di Rapallo dal 22 al 24 maggio. A consegnarlo il delegato nazionale Ezio Indiani, general manager dell’Hotel Principe di Savoia di Milano. «L'impegno costante della signora Fragano per l'eccellenza professionale, insieme al suo fondamentale contributo all'associazione, incarna i valori e gli ideali che questo premio intende riconoscere» ha sottolineato Indiani.

Una carriera ai vertici dell’hotellerie

Nata a Malta nel 1949, Johanna Fragano ha iniziato la sua carriera ricoprendo ruoli amministrativi e nelle pubbliche relazioni in prestigiosi hotel di Malta e Roma, tra cui il Cavalieri Hilton e l’Hassler. In seguito ha lavorato in due storiche strutture della catena Ciga nella Capitale: il Grand Hotel, oggi The St. Regis Rome, e l’Hotel Excelsior, oggi The Westin Excelsior Rome. Nel 1991 è stata nominata managing director dell’Hotel Quirinale di Roma, incarico con il quale ha contribuito a consolidare il posizionamento dell’albergo tra gli indirizzi di riferimento dell’ospitalità romana. La sua nomina rappresentò inoltre un passaggio significativo in un periodo in cui poche donne ricoprivano ruoli di leadership ai vertici del comparto alberghiero.

La facciata dell’Hotel Quirinale di Roma

L’impegno in Ehma e i riconoscimenti ricevuti

Parallelamente si è sviluppato il suo percorso all’interno di Ehma. Entrata nell’associazione nel 1995, è diventata la prima donna a ricoprire la carica di presidente europea, guidando l’organizzazione dal 2007 al 2009 dopo l’elezione avvenuta durante la 34ª assemblea generale di Monaco di Baviera. Dal 2010 al 2019 ha poi svolto il ruolo di tesoriere e nel 2023 ha ricevuto la membership onoraria. La sua attività associativa si è estesa anche oltre Ehma, con incarichi in Federalberghi Roma, nello Skal e nell’Ada (Associazione dei dirigenti alberghieri italiani). Ha inoltre partecipato al progetto Echmec, dedicato alla creazione di una scuola alberghiera in Cina.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Marco Aurelio del Comune di Roma, l’Excellent Award di Master Meeting e l’Hans Koch Lifetime Achievement Award di Ehma Europa. La sua esperienza e il suo contributo al comparto sono stati inoltre citati in importanti pubblicazioni dedicate al management alberghiero e al turismo. Tra le tappe del suo percorso formativo figura anche la partecipazione all’Imhi Essec Hotel Executive Programme di Parigi, testimonianza di un costante impegno nell’aggiornamento professionale. Allo stesso modo, la sua attenzione ai temi della sostenibilità si è tradotta nel sostegno a progetti ecocompatibili che hanno accompagnato il suo percorso professionale.