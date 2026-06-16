Il bartender che tutti vorrebbero al bancone: i colleghi europei premiano Giorgio Bargiani

Il mondo della mixology internazionale celebra uno dei professionisti più apprezzati del panorama europeo: Giorgio Bargiani, bartender italiano e vice Direttore della Mixologia del Connaught Bar di Londra, è stato proclamato vincitore dell’Altos Bartenders' Bartender Award 2026, riconoscimento assegnato nell’ambito della prima edizione di Europe's 50 Best Bars, sponsorizzata da Perrier. Si tratta di uno dei premi speciali più prestigiosi del settore, attribuito attraverso il voto dei bartender presenti nella classifica di quest’anno dei Europe’s 50 Best Bars, chiamati a indicare il collega che meglio rappresenta i valori dell’eccellenza professionale, della leadership e della capacità di influenzare positivamente il comparto. Il riconoscimento viene assegnato a una figura che, durante il periodo di votazione, ha lasciato un segno concreto nel mondo del bartending e contribuito alla crescita della comunità europea della miscelazione.

Giorgio Bargiani: dalle origini toscane al successo internazionale

La carriera di Giorgio Bargiani è il risultato di un percorso costruito con costanza, passione e attenzione ai dettagli. Nato a Pisa e cresciuto all’interno del ristorante di famiglia, ha sviluppato fin da giovane una forte sensibilità verso il mondo dell’ospitalità. Le prime esperienze professionali sono maturate tra bar e locali notturni del territorio toscano, per poi proseguire in strutture di prestigio come lo Splendido di Portofino e Le Manoir aux Quat'Saisons di Oxford. Un percorso che gli ha consentito di affinare competenze tecniche e capacità relazionali, elementi oggi considerati fondamentali nell’alta ospitalità.

Il Connaught Bar a Londra

Il Connaught Bar a Londra

La svolta arriva nel 2014 con l’ingresso al Connaught Bar, uno dei più celebri cocktail bar di Londra, dove inizia come barback sotto la guida di Agostino Perrone. Nel decennio successivo ha scalato rapidamente i ranghi del locale, diventando Head of Mixology nel 2019 e assumendo successivamente il ruolo di Vice Direttore della Mixologia

Il ruolo di Giorgio Bargiani al Connaught Bar

All’interno del Connaught Bar, Bargiani ha avuto un ruolo determinante nel consolidare il prestigio di uno dei locali più influenti della scena internazionale. Il suo contributo si riflette nella valorizzazione di esperienze iconiche come il celebre Martini service, servito direttamente al tavolo e diventato uno dei simboli dell’identità del locale. Parallelamente ha contribuito allo sviluppo di cocktail esclusivi e alla definizione di un’esperienza altamente personalizzata, capace di mettere l’ospite al centro del servizio.

Il celebre Martini del Connaught Bar

Il celebre Martini del Connaught Bar

L’approccio professionale di Bargiani combina tecnica, precisione operativa e una profonda attenzione all’esperienza del cliente. Un equilibrio che ha permesso al Connaught Bar di mantenere elevati standard qualitativi e di continuare a essere considerato un punto di riferimento nel mondo della mixology.

Un premio assegnato dai bartender ai bartender

L’Altos Bartenders' Bartender Award rappresenta uno dei riconoscimenti più significativi per chi opera dietro al bancone. A differenza di molti altri premi, infatti, viene assegnato direttamente dai professionisti del settore, che votano un collega ritenuto particolarmente influente e meritevole.

L’Altos Bartenders' Bartender Award viene assegnato direttamente dai professionisti del settore

L’Altos Bartenders' Bartender Award viene assegnato direttamente dai professionisti del settore

A sottolineare il valore del riconoscimento è stata Emma Sleight, direttrice dei contenuti e della creatività di Europe's 50 Best Bars: «Figura di riferimento di uno dei più prestigiosi bar d'hotel di Londra, Giorgio Bargiani è ampiamente apprezzato per il calore umano, la generosità e il talento dietro al bancone". Profondamente rispettoso di mentori e colleghi, sostiene costantemente il proprio team e promuove uno spirito di collaborazione volto ad offrire un’ospitalità d'eccellenza. Grazie a questo costante impegno mirato alla creatività e a un servizio di bartending impeccabile, non sorprende che Bargiani abbia conquistato l'ammirazione dei colleghi in tutto il settore, confermandosi la scelta naturale per questo ambito riconoscimento».

Leadership, formazione e crescita della comunità del bartending

Oltre all’attività quotidiana al bancone, Bargiani svolge un ruolo centrale nello sviluppo del team del Connaught Bar. Il suo lavoro comprende la formazione del personale, la creazione di nuove esperienze di consumo e la progettazione di iniziative creative che contribuiscono a mantenere il locale ai vertici della scena internazionale. La sua figura è inoltre riconosciuta come un punto di riferimento per la comunità globale del bartending.

Negli anni si è distinto per la capacità di favorire connessioni professionali, creare opportunità di confronto e promuovere una cultura della collaborazione all’interno del settore. Anche grazie al suo contributo, il Connaught Bar continua a ottenere risultati di rilievo nella classifica The World's 50 Best Bars, dove occupa la sesta posizione nella classifica 2025.

Giorgio Bargiani: «Questo premio celebra i legami che rendono forte il bartending»

Commentando il riconoscimento ricevuto, il bartender italiano ha espresso gratitudine nei confronti della comunità professionale che lo ha sostenuto nel corso della sua carriera: «Sono profondamente onorato - afferma Bargiani - e grato per questo riconoscimento. Mi fa sentire più connesso che mai a questa straordinaria comunità del bartending e non potrei essere più riconoscente a tutti i miei amici e colleghi per il continuo supporto ricevuto lungo il percorso. Per me questa è un'occasione che celebra davvero le influenze positive e i legami che costruiamo giorno dopo giorno nel nostro settore e spero che ciò continui a rappresentare la stella polare a cui tendiamo»

Giorgio Bargiani al lavoro al bancone del Connaught Bar

Giorgio Bargiani al lavoro al bancone del Connaught Bar

Grande apprezzamento è arrivato anche da Dre Masso, co-creatore e ambasciatore globale del Marchio di Altos Tequila, sponsor del premio: «siamo estremamente orgogliosi di celebrare Giorgio Bargiani del Connaught Bar come vincitore dell'Altos Bartenders' Bartender Award nell'ambito di Europe's 50 Best Bars. Da tempo nutriamo grande ammirazione per il lavoro di Giorgio: la sua passione per il mestiere è inconfondibile e il modo in cui porta energia e precisione in tutto ciò che fa è davvero fonte d'ispirazione. Oltre all'indiscutibile talento, possiede uno straordinario senso dell'umorismo, un carisma naturale ed è, semplicemente, una delle persone più amate del nostro settore. Un riconoscimento decisamente ben meritato».

Europe’s 50 Best Bars 2026: un debutto storico

La cerimonia ufficiale di Europe's 50 Best Bars si terrà il 30 giugno 2026 ad Amsterdam e sarà trasmessa in diretta a livello globale attraverso il canale YouTube di 50 Best. Un appuntamento molto atteso dagli appassionati di cocktail e dagli operatori del settore, che vedrà riuniti alcuni dei protagonisti più influenti del panorama internazionale del bartending. Per Bargiani, il riconoscimento rappresenta non solo un importante traguardo personale, ma anche una conferma del ruolo sempre più centrale che i professionisti italiani stanno assumendo nel mondo dell’ospitalità e della mixology contemporanea.