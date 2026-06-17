Hotel e ristoranti: perché una recensione negativa può fare bene al business

Nell’era delle piattaforme digitali, delle prenotazioni online e dei social network, le recensioni (oggetto di nuove norme approvate nei mesi scorsi in Italia) sono diventate uno degli strumenti più influenti per orientare le scelte dei consumatori. Per hotel e ristoranti rappresentano molto più di un semplice giudizio espresso da un cliente: contribuiscono a costruire la reputazione del brand, incidono sulle prenotazioni e possono persino influenzare il prezzo medio di vendita. Eppure, molti imprenditori continuano a vivere soprattutto le recensioni negative come un attacco personale. Secondo Manuel Windegger, consulente specializzato nell’ottimizzazione delle performance di hotel e ristoranti, si tratta di un errore strategico. Le recensioni, infatti, possono trasformarsi in una preziosa fonte di informazioni per individuare criticità, migliorare i servizi e rafforzare il rapporto con la clientela, a patto di saperle leggere, interpretare e gestire nel modo corretto.

Recensioni online e brand reputation: perché contano sempre di più

La crescita delle piattaforme digitali ha moltiplicato le possibilità di scelta per viaggiatori e consumatori. In un mercato dove l’offerta è sempre più ampia, la reputazione online rappresenta un elemento distintivo fondamentale. «Le recensioni online aiutano a costruire brand reputation, affidabilità e autorevolezza - spiega Windegger. Se un tempo il giudizio dei clienti rimaneva confinato ai questionari di gradimento interni, oggi chiunque può raccontare pubblicamente la propria esperienza attraverso portali come Booking, Tripadvisor o Google».

Le recensioni online influenzano fiducia, reputazione e scelte dei clienti

Le recensioni online influenzano fiducia, reputazione e scelte dei clienti

Questo cambiamento ha aumentato la trasparenza, ma ha anche introdotto nuove criticità. Accanto alle recensioni autentiche possono comparire commenti esagerati, pregiudizi o, nei casi peggiori, recensioni non veritiere create per danneggiare un’attività. Nonostante ciò, il bilancio resta positivo: il sistema delle recensioni continua a rappresentare uno degli strumenti più efficaci per comprendere come viene percepita una struttura.

Le recensioni negative non sono un attacco personale

Uno degli errori più frequenti riguarda l’approccio emotivo degli imprenditori. Molti tendono a leggere le recensioni negative come un giudizio sulla propria persona piuttosto che come un’opportunità di miglioramento. «Le recensioni online, se lette correttamente, sono un consulente gratuito che indica cosa stai facendo bene e cosa non stai facendo bene - sottolinea Windegger - Se più clienti segnalano lo stesso problema, ad esempio tempi di attesa elevati, pulizia insufficiente o qualità non costante del servizio, è probabile che esista una criticità reale da affrontare. Per questo motivo è importante non concentrarsi esclusivamente sui commenti positivi, ma analizzare anche quelli critici con spirito costruttivo».

Come rispondere alle recensioni in modo efficace

Rispondere alle recensioni è fondamentale, ma non bisogna farlo d’impulso. Prima di pubblicare una risposta occorre raccogliere informazioni, verificare quanto accaduto e confrontarsi con il personale coinvolto. «La risposta non va scritta immediatamente. Bisogna prendersi il tempo per capire cosa è successo, coinvolgere lo staff e verificare se si tratta di un caso isolato oppure di un problema ricorrente» aggiunge Windegger. Un altro errore molto diffuso è l’utilizzo di risposte standardizzate. I clienti riconoscono facilmente i messaggi copiati e incollati.

Risposte personalizzate e verifiche interne aiutano a gestire le critiche

Risposte personalizzate e verifiche interne aiutano a gestire le critiche

«Le risposte generiche non servono a nulla. È molto più utile spiegare concretamente cosa si sta facendo per risolvere il problema evidenziato dal cliente. Se una recensione segnala, ad esempio, tempi di attesa eccessivi durante una serata particolarmente affollata, la risposta dovrebbe illustrare le azioni intraprese, come la revisione dei turni o l’inserimento di nuove figure operative».

Dalla critica alla fidelizzazione del cliente

Una recensione negativa non significa necessariamente la perdita definitiva di un cliente. Al contrario, se gestita correttamente, può trasformarsi in un’opportunità di fidelizzazione. Windegger ricorda diversi casi in cui clienti molto critici sono diventati successivamente ospiti abituali della struttura. «Mi è capitato di vedere clienti che avevano scritto recensioni molto dure diventare tra i più fidelizzati, perché hanno percepito che il loro problema era stato preso sul serio. In alcune situazioni può essere utile proseguire il dialogo privatamente, offrire una compensazione, uno sconto per un soggiorno successivo o altre forme di attenzione commerciale, soprattutto quando il disservizio risulta particolarmente grave».

Analizzare le recensioni in modo sistematico

Per ottenere risultati concreti non basta intervenire solo quando compare una recensione negativa. La gestione della reputazione online deve diventare un’attività programmata. «Le recensioni vanno calendarizzate e analizzate in modo continuativo - afferma Windegger - Anche dedicare un’ora alla settimana può fare la differenza. L’obiettivo è individuare le aree maggiormente citate dai clienti: qualità del prodotto, pulizia, accoglienza, servizio o tempi di attesa. Monitorare questi indicatori nel tempo consente di capire se gli interventi realizzati stanno producendo miglioramenti». Anche strumenti semplici, come un foglio Excel, possono essere sufficienti per classificare le recensioni e individuare le criticità più frequenti. Le piattaforme di prenotazione, inoltre, mettono già a disposizione categorie standard che facilitano l’analisi dei dati.

Manuel Windegger, consulente specializzato nell’ottimizzazione delle performance di hotel e ristoranti

Manuel Windegger, consulente specializzato nell’ottimizzazione delle performance di hotel e ristoranti

Intelligenza artificiale e recensioni: un supporto da usare con equilibrio

L’intelligenza artificiale può rappresentare un valido aiuto nella gestione delle recensioni. Può suggerire il tono più appropriato per una risposta, individuare ricorrenze nei commenti e analizzare grandi quantità di dati provenienti da piattaforme differenti. Tuttavia, la componente umana resta fondamentale. Una risposta efficace deve essere autentica, contestualizzata e coerente con quanto realmente accaduto. «L’obiettivo non è automatizzare il rapporto con il cliente, ma migliorarlo» spiega il consulente.

La reputazione online incide anche sui ricavi

Detto questo, le recensioni non influenzano soltanto l’immagine di un’attività. Hanno effetti concreti anche sul fatturato. «Una buona reputazione online permette di sostenere livelli di prezzo più elevati perché aumenta la percezione di valore da parte del cliente» conclude Windegger. Perciò, le recensioni non dovrebbero essere considerate uno strumento punitivo, ma un elemento strategico capace di migliorare il servizio, aumentare la fiducia dei consumatori e generare nuove opportunità di business.