Intelligenza Artificiale negli hotel: come sta cambiando l’esperienza degli ospiti

L’Intelligenza Artificiale nell’hospitality rappresenta uno dei temi più rilevanti per il futuro del comparto ricettivo. Dall’ottimizzazione delle attività operative alla personalizzazione dell’esperienza degli ospiti, le applicazioni dell’AI nel settore alberghiero stanno ridefinendo processi, modelli organizzativi e strategie di crescita.

Le applicazioni dell’AI nel settore alberghiero stanno ridefinendo processi, modelli organizzativi e strategie di crescita

Questi argomenti sono stati al centro dell’incontro “AI nell’Hospitality: capire oggi per crescere domani. Insight concreti, casi reali e nuove prospettive per guidare il cambiamento”, promosso da Confindustria Alberghi in collaborazione con KPMG (network globale specializzato in revisione, consulenza aziendale e servizi professionali per imprese e organizzazioni) presso l’NH Collection Touring di Milano.

Confindustria Alberghi e KPMG: confronto sulle applicazioni dell’AI

L’appuntamento, rivolto alle aziende associate, ha rappresentato il secondo momento di approfondimento dedicato all’Intelligenza Artificiale per gli hotel, inserito in un percorso volto a favorire una maggiore conoscenza delle nuove tecnologie e delle loro possibili applicazioni. L’incontro è stato caratterizzato da un approccio pratico e partecipativo. Grazie a un sistema interattivo, i partecipanti hanno avuto la possibilità di condividere in tempo reale opinioni, aspettative e livelli di conoscenza sull’AI, contribuendo ad arricchire il dibattito con domande e osservazioni provenienti direttamente dall’esperienza delle imprese presenti.

AI e customer journey: un’esperienza più personalizzata

Tra i temi affrontati, particolare rilievo è stato dato all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nel customer journey. Sono stati presentati esempi concreti relativi alle diverse fasi del rapporto con l’ospite, dalla ricerca online e dalla prenotazione fino al soggiorno e alle attività di post soggiorno.

L’Intelligenza Artificiale è sempre più presente nel customer journey

L’adozione di strumenti basati sull’AI consente infatti di offrire un’esperienza più personalizzata, fluida e coerente con le esigenze del cliente, migliorando la qualità del servizio e aumentando il livello di soddisfazione degli ospiti.

Efficienza operativa e gestione dei dati negli hotel

L’evento ha inoltre approfondito le potenzialità dell’automazione alberghiera e dell’analisi avanzata dei dati. Le tecnologie basate sull’AI possono supportare le strutture nell’automatizzazione delle attività ripetitive, nel miglioramento dei processi decisionali e nell’ottimizzazione delle attività gestionali e commerciali.

Durante l'incontro sono state approfondite le potenzialità dell’automazione alberghiera e dell’analisi avanzata dei dati

Un ruolo centrale è stato attribuito alla gestione dei dati nell’hospitality, considerata un elemento essenziale per sfruttare pienamente il valore delle nuove tecnologie. Qualità delle informazioni, disponibilità dei dati, integrazione dei sistemi e sviluppo delle competenze rappresentano fattori determinanti per ottenere risultati concreti e misurabili.

Le sfide dell’adozione dell’Intelligenza Artificiale nel settore alberghiero

Tra gli aspetti più importanti emersi durante il confronto figurano la governance dei processi, la formazione delle risorse umane e la capacità delle imprese di integrare efficacemente le nuove soluzioni tecnologiche all’interno dell’organizzazione.

Marco Gilardi, vicepresidente di Confindustria Alberghi con delega all’Intelligenza Artificiale

«L’Intelligenza Artificiale sta entrando con crescente rapidità nelle attività quotidiane delle imprese alberghiere - ha dichiarato Marco Gilardi, vicepresidente di Confindustria Alberghi con delega all’Intelligenza Artificiale - e rappresenta una delle principali leve di trasformazione del settore. Con questo percorso vogliamo offrire ai nostri associati occasioni di confronto qualificate e strumenti utili per comprendere le opportunità disponibili, valutare i possibili ambiti di applicazione e affrontare il cambiamento con consapevolezza e visione strategica. Il nostro obiettivo è continuare a supportare le imprese nel percorso di innovazione, creando occasioni concrete di confronto e approfondimento dedicate alle sfide e alle opportunità dell’Intelligenza Artificiale nel settore alberghiero».

Un percorso per la competitività delle imprese ricettive

L’incontro di Milano conferma l’impegno di Confindustria Alberghi nel promuovere momenti di approfondimento dedicati alle tecnologie emergenti e alla crescita competitiva delle imprese ricettive. Il confronto tra imprenditori, esperti e partner tecnologici ha favorito la condivisione di esperienze e l’analisi delle principali sfide legate all’adozione dell’AI negli hotel, evidenziando il ruolo sempre più strategico dell’Intelligenza Artificiale nello sviluppo del settore dell’ospitalità.