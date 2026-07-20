“È una domanda che ci siamo posti in molti. La mia è un'opinione, ma credo che una spiegazione risieda nel lungo periodo di inflazione quasi nulla che abbiamo vissuto tra il 2012 e il 2020. In quegli anni il legislatore ha probabilmente ritenuto che la revisione ordinaria dei prezzi, introdotta già nel 1994 e rimasta per oltre vent'anni nell'ordinamento, non fosse più necessaria.

A mio avviso è stata una scelta non lungimirante. Quel meccanismo funzionava e garantiva equilibrio anche per la pubblica amministrazione. Quando gli indici erano negativi, infatti, erano le imprese a riconoscere uno sconto alle amministrazioni. Era uno strumento che tutelava entrambe le parti.

La sua eliminazione ha progressivamente impoverito il settore. Quando un'impresa perde equilibrio economico, le prime voci sulle quali è costretta a intervenire e tagliare sono ricerca, innovazione e investimenti. Questo incide inevitabilmente sulla competitività delle aziende e sulla qualità dei servizi.

Per quanto riguarda l'applicazione delle Linee Guida, stiamo già lavorando attraverso webinar, attività formative e iniziative rivolte sia alle imprese sia alle amministrazioni. I primi segnali sono incoraggianti: realtà importanti come Roma Capitale, per la ristorazione scolastica, e la Regione Lazio, per quella sanitaria, hanno già recepito il principio della revisione ordinaria dei prezzi.

Nei contratti pluriennali non prevedere questo strumento significa immaginare che il prezzo fissato oggi possa rimanere valido per molti anni. È una prospettiva poco realistica. Le amministrazioni chiedono alle imprese offerte economicamente sostenibili, verificano la congruità dei costi del lavoro e valutano l'eventuale anomalia dell'offerta. Tutto questo però perde significato se, una volta iniziato il contratto, quell'equilibrio non viene più mantenuto”