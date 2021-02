Un orto, un ragazzo nigeriano e una trattoria sul mare. Le belle storie di solidarietà oltre la pandemia

Pubblicato il 03 febbraio 2021 | 09:31

Il raccolto dell'orto della Trattoria Trentasette





Una storia di amore e solidarietà

Nei piatti i sapori della terra

Sognando già l’estate in cucina e non solo

uesta storia comincia con la scomparsa, lo scorso maggio 2020, del padre di, ladellaa Porto Sant'Elpidio (Fm). Un bellissimosullache guarda il mare occhi negli occhi., il marito di Roberta cura la, l’accoglienza e la carta dei vini. Giuliano, così si chiamava il papà di Roberta, come tanti anziani nei, curava unche era la sua passione e il suo spasso. Lo aiutava, nei ritagli di tempo dei fine settimana, un, con un lavoro stabile in una industria della zona.Questa pandemia ha fatto vittime in ogni settore e Ventus è stato. Stefano lo assume subito, per l’estate, come tutto fare e lavapiatti. Nei giorni di riposo il giovane nigeriano ritorna alle sue abitudini nell’orto di Giuliano dove, nel frattempo, la stagione ha contribuito a produrre. A Roberta e Stefano viene allora l’idea di sentire l’amico, patron della società agricolaa Porto Sant’Elpidio e gli offrono i 5mila metri di papà Giuliano da coltivare. Ma Cerquotti ne pensa una migliore. Accoglie Ventus nei suoidicurati dalla Regione Marche e lo avvia ad un futuro di contadino professionista fra potature, semine, piantine e nuovi raccolti.In questo lungo periodo di zone rosse, arancioni e gialle, dopo le soddisfazioni dell’estate ecco quelle dell’inverno condelle varietà locali. Stefano e Roberta sanno che attingeranno verdure e ortaggi dall’orto di Giuliano curato da Ventus. E sanno anche che, con tutte le dovute regolamentazioni, sarà un nuovoper Ventus che, grazie agli amici italiani, potrà, speriamo presto, farsi raggiungere dalla moglie e dal suo bambino di soli due anni. Questa storia continua e continuerà e fa onore a questa parte dele ai suoi attori.Nel frattempo, da lunedì 1° febbraio, la Trattoria Trentasette è aperta a pranzo, tutti i giorni, e garantisce un asporto che non si è mai fermato. Roberta per laimmagina già condimenti con pomodorini di tutti i colori mentre Martina e Ludovica, le “figlie della Trattoria” imparano anche loro a prendere affettuosa confidenza con la terra del nonno.