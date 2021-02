Caffitaly, Marta Colombo

nuovo marketing manager

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 14:47

Caffitaly, azienda leader nel mercato del caffè porzionato e oggi tra i primi 5 produttori di caffè monodose al mondo, comunica l’ingresso nel ruolo di Marketing and Project Development Manager di Marta Colombo, che entra ad arricchire il team voluto dall’AD Giuseppe Casareto per rafforzare lo sviluppo della società.



L’ingresso risponde all’obiettivo rafforzare l’immagine e la reputazione di Caffitaly, che oggi vanta una distribuzione del suo sistema combinato di macchine e capsule brevettate a livello internazionale e una presenza in oltre 70 Paesi nel mondo.



“L’ingresso di Marta dimostra la forte volontà di proseguire in un percorso di consolidamento del management volto a rendere Caffitaly una realtà sempre più strutturata per le sfide dell’internazionalizzazione e dell’allargamento del proprio business. Questo incarico completa un importante lavoro di riorganizzazione interna, che ha lo scopo di potenziare l’azienda attraendo anche nuovi talenti” ha dichiarato Giuseppe Casareto, CEO di Caffitaly.



Marta Colombo vanta una lunga e consolidata esperienza in ambito marketing e comunicazione nel settore del food & beverage e ha ricoperto diversi ruoli apicali in importanti realtà internazionali di Largo Consumo quali Unilever, Mondelez, Pernord Ricard e Citterio. Al fine di favorire un rapido ed efficace ingresso in azienda, risponderà direttamente al CEO.



“È per me motivo di grande orgoglio poter far parte di un’azienda che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per uno dei settori industriali italiani con maggiore reputation a livello globale. Insieme al team a supporto dell’AD Giuseppe Casareto, mi impegnerò nella definizione delle strategie e delle iniziative migliori per supportare la visibilità del brand, valorizzando nei mercati di riferimento i prodotti e le soluzioni tecnologiche offerte dall’azienda, in un’ottica moderna e competitiva” ha aggiunto Marta Colombo.





