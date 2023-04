Tessera associativa, un vero e proprio oggetto da collezione

Un caro saluto a tutti i lettori di Italia a Tavola e, ovviamente, a tutti i soci Abi Professional. In questo numero ci tengo a presentare la nuova tessera associativa del 2023 e a parlare un po' di essa. Dopo la pandemia, periodo in cui si è dovuto fare i conti con le poche entrate economiche - ricordo che Abi Professional non fece pagare per un anno la quota ai main sponsor e ridusse del 30% la quota associativa ai soci per 2 anni - si è affrontato il tema tessere.

Un investimento marginale per la nostra associazione, ma un ragionamento è stato fatto. Si è deciso di investire su una stampante speciale per poter essere autonomi nella stampa delle tessere associative. La tessera per noi, oltre che essere una carta che identifica il professionista Abi Professional, è diventata un vero e proprio oggetto da collezionare.

Abi Professional presenta la nuova tessera associativa 2023

Il cocktail vincitore del concorso annuale stampato sulle tessere Abi Professional

Quando nel 2021 l'attuale comitato esecutivo si è insediato, dopo le elezioni di esso, l'argomento tessera è stato affrontato in una riunione successiva. E si decise di mandare in “pensione” il vecchio layout. Insieme al grafico di Abi Professional, il socio Roberto Pellerei (alias Cugino Bob) pensò di renderla più colorata e accattivante. Si decise, quindi, di aver come oggetto un cocktail. Ma quale cocktail si doveva stampare? Ecco che venne l'idea di utilizzare il cocktail vincitore del concorso nazionale dell'anno precedente. Ecco, quindi, che da due anni sulla tessera associativa sono presenti i cocktail vincitori. Su quella del 2022 il cocktail stampato è quello che vinse a Saint Vincent (Ao) per opera della socia Chiara Marsili. Per l'anno 2023 il soggetto è il cocktail che ha vinto all'Isola nelle Femmine (Pa) creato da Deborah Santoro.

Nella facciata posteriore della tessera, oltre ai dati e ai loghi dei main sponsor, abbiamo inserito un Qr code. Inquadrandolo appare il link del sito dell'associazione. Guardando la tessera di altre realtà associative, posso tranquillamente affermare che la nostra tessera è proprio bella. E sono convinto che per il futuro esse saranno sicuramente un oggetto da collezione. Al progetto ha partecipato e partecipa attivamente il socio Fiorenzo Colombo, il quale ha l'incarico di stamparle e spedirle a tutte le sezioni. Anche questo è Abi Professional.