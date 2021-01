Ilario Vinciguerra sfida il Governo: «Ripartire subito, tutti insieme e in sicurezza»

Pubblicato il 06 gennaio 2021 | 18:02

Ilario Vinciguerra è pronto a ripartire, «anche domani mattina»

«Riaprire insieme e in sicurezza»

Dice: «Sì, riaprire. Riaprire in sicurezza, riaprire tutti insieme. Perché ormai si è capito: c'è questo accanimento inutile sull'ospitalità, sulla ristorazione, sugli alberghi, sui bar», sostiene Vinciguerra, forte della curva epidemiologica che aumenta mentre i ristoranti - che nei mesi passati si sono attrezzati (su richiesta stessa del Governo) con tutti i dispositivi atti a garantire la sicurezza sanitaria - ancora sono chiusi. «Riaprire in sicurezza - continua - con tutti i dispositivi, gel, mascherine, termometro, sanificatori, tutto! Se il Governo ha qualcosa da aggiungere, che ce lo dica. Ma noi dobbiamo riaprire, tutti insieme». Una richiesta consapevole del fatto che i ristoranti, tutti, si sono sempre adeguati in silenzio nel 2020 alle richieste fatte dal Governo, senza però ricevere che briciole in cambio.



Un messaggio rivolto ad associazioni e ministeri

«Questo è un messaggio che io mando ai presidenti di associazioni, del commercio, della ristorazione, dell'hospitality, al ministero del Turismo, al ministro del Turismo: noi dobbiamo riaprire, io sono pronto. Mettiamoci tutti insieme, apriamo in sicurezza tutti insieme, anche domani mattina. Io chiedo ai vari presidenti delle varie associazioni di mettersi insieme, fare un foglio da far firmare a tutti gli associati per la riapertura».



«Mettiamo a testa 100 euro per tutelarci»

Vinciguerra è cosciente dell'importanza economica di una ripartenza, e proprio perché ha visto le conseguenze di una gestione a volte non pienamente efficace delle misure, aggiunge: «In più mettiamo 100 euro a persona. Sapete a che cosa serviranno questi 100 euro? Per quando avremo le multe. Allora faremo una class action, metteremo gli avvocati buoni e vedremo se la multa la dovremo pagare o meno. 100 euro a testa per tutti gli esercizi commerciali - siamo in Italia, abbiamo i migliori avvocati del mondo - e poi vedremo in tribunale chi ha ragione e chi ha torto».



«Con questo maledetto virus dobbiamo conviverci per forza»

«Ragazzi - richiama Vinciguerra nel suo video sui social - dobbiamo convivere con questo maledetto virus, dobbiamo conviverci per forza, sennò moriremo tutti, per coronavirus e di fame. Perciò io sono a disposizione, anche da domani mattina, mi rendo una persona disponibile se siamo tutti uniti e coesi nella riapertura in sicurezza delle nostre attività. Prendiamo un po' spunto dai francesi. Commentate sotto, condividete. Un bacio e un abbraccio a tutti».

