Ristorante chiuso? «E io studio». La strategia di Filippo Sinisgalli

Il covid? «L'11 settembre della ristorazione»

Chi è Filippo Sinisgalli

l suo stile è sempre stato contraddistito da una liberache, nel tempo, ha costruito una proposta ben riconoscibile. E ora, che di tempo ce n'è a bizzeffe causa chiusure imposte dal Covid,non è rimasto con le mani in mano ed è ripartito proprio da qui: ricerca e innovazione «Bisogna essere. Questo periodo che stiamo vivendo può essere definito l’11 settembre dellae dell’accoglienza. Dobbiamo ripartire con tutta la forza e le energie che abbiamo. Certo, in questo periodo non siamo stati fermi. Abbiamo avuto la possibilità diun po’ di più sulla formazione e la ricerca. Insomma, abbiamo ottimizzati i tempi che altrimenti sarebbero stati svuotati dalle conseguenze della crisi sanitaria sui nostri locali. Son sicuro che questo investimento farà sentire i suoinel momento della ripartenza», ha affermato lo chef del ristorantedi Bolzano durante la presentazione della Guida 2021 di, associazione di cui Sinisgalli è segretario generale.Tradizione, stagionalità, tecniche di cucina e salute sono i punti fermi ai quali Sinisgalli non sa e non vuole rinunciare. Da qui, allora, l'a migliorare processi diversi da quelli che nascono e si esauriscono dietro ai fornelli. «Ci siamo concentrati nel fare selezione deidelle nostre materie prime, cercando di scegliere quanti più partner italiani possibile così da dare un’opportunità a tutta la filiera di ripartire in maniera uniforme », ha raccontato Sinisgalli. Attività che, nel momento in cui si potrà riaprire, dovrebbe rappresentare una marcia in più per la rispresa: «In quanto cuochi siamo chiamati aancora di più così da offrire alle persone, che vengono da un periodo in cui tutti hanno dovuto reinventarsi come cuochi, quella rassicurazionesull’utilizzo e il trattamento dei prodotti che arrivano sulle nostre tavole. Detto diversamente, non c’è bisogno del frutto esotico o del pesce dell’Atlantico per riconquistare i clienti, ma dobbiamo puntare sulle nostregastronomiche per ripartire».Ma se il "quando" della ripresa è ancora appeso all'andamento dell'epidemia, il "come" può già intravedersi: «Sono convinto che, una volta finita l’emergenza, si ripartirà bene a livello ristorativo. Certo, credo anche che chi fa della qualità il proprio fiore all’occhiello e dell’accoglienza a 360 gradi il proprioavrà maggiori difficoltà a riprendere i ritmi pre-Covid rispetto a pub e tavole calde. In generale, comunque, c’è da ricostruire uncon il cliente che, costretto in casa dalla pandemia, si sente anche più isolato. Bisogna puntare sulla voglia di confronto, di apprendimento, diche ognuno di noi ha dentro per trasformarla in occasione di dialogo con l’ospite», ha spiegato Sinisgalli.che potrebbe fare rima con. O, quantomeno, passaporto vaccinale . Che impatto potrebbe avere sulla ristorazione? «Premesso che non sono per le imposizioni e per entrare nella sfera personale delle persone, dobbiamo sempre valutare che per lavoro facciamo da mangiare per degli ospiti. Questi, nei nostri confronti, compiono un atto di fiducia ogni volta che varcano la soglia del nostro locale. E soprattutto in un momento come questo noi non possiamo. Per questo sono assolutamente favorevole alla vaccinazione per la nostra categoria professionale. Sarebbe una risposta chiara alle esigenze della nostra clientela», ha concluso Sinisgalli.Il suo stile culinario ha preso una forma ben precisa negli anni. Si parte da quelleimprovvise e impulsive per la preparazione di un nuovo piatto, in un angolo di una trattoria, per passare poi alla condivisione delle proprie idee con la, il tutto unito da una creatività “libera”, ma controbilanciata dalla tradizione culinaria italiana, ben radicata nella sua coscienza di chef. La maestria di Filippo Sinisgalli è data dall’amore per l’equilibrio e l’armonia nelle sueTradizione, stagionalità, tecniche di cucina e salute sono i punti fermi ai quali Sinisgalli non sa e non vuole rinunciare, ancor più portanti perché uniti dal rigore, parte integrante del suo carattere: il delicato bilanciamento deglisul piatto, così come deial momento dell’assaggio, è dato da una meticolosità imprescindibile negli, a volte millimetrici.È quasi maniacale l’attenzione dello chef, ma l’armonia finale nel piatto è perfetta. Le sue proposte trovano spazio oggi nel progetto Il Palato Italiano, dove la cucina di qualità si dispiega in un susseguirsi di esperienze incentrate sull’edutainment.Per maggiori informazioni: www.ilpalatoitaliano.com