L'Italia si prepara al Bocuse d'Or. Ma l'ostacolo sono i giudizi... francesi

02 giugno 2021

Viviana Varese

opo l’intervista realizzata per Italia a Tavola con il Maestro, proseguiamo il nostro percorso verso la finalissima del, in programma il prossimo settembre a Lione. Lo facciamo con un’altra firma del panorama dei ristoranti italiani stellati Michelin: quella vivace, frizzante ma anche lucida, precisa, decisa della chef. Oltre che sulla sua solida carriera ai fornelli, l’abbiamo incalzata sul fronte della suaal prestigioso concorso. Vivere, infatti, il Bocuse d’Or come membro di giuria ha ugualmente la sua importanza, emozione e bagaglio culturale che, riteniamo, è certamente indimenticabile.La chef del ViVa Viviana Varese, 1 stella Michelin, ha anche annunciato l’questa volta nel meraviglioso, profondo sud:capitale del barocco, dove la cuoca stellata ritrova le sue radici e dove apre il Villadorata Country Restaurant. Ecco come ci ha risposto.Secondo me è un segnale di ripartenza mondiale , o almeno speriamo che lo sia, poiché il settore della ristorazione e del turismo sono tra i più colpiti.Consiglierei a chiunque intraprenda un percorso nel mondo dell’alta ristorazione e un concorso internazionale di essere sempre fortemente motivato e tenace, ma anche fiducioso e di pensare che ci sarà un futuro.All’Italia non manca nulla per gareggiare, ma al Bocuse d’Or manca una visione della cucina italiana. Dovrebbero cambiare i criteri di valutazione dei piatti che si rifanno alla tradizione francese.In una competizione come il Bocuse conta soprattutto il team, la sincronia tra i compiti dei suoi membri.Il significato più grande per me nell’aver partecipato alla giuria è stato essere una chef donna e ritengo fondamentale che all’interno delle grandi competizioni internazionali aumenti il numero delle figure femminili dell’alta gastronomia sia tra i partecipanti sia tra i giudici, sia nei ruoli importanti all’interno dei ristoranti.In quest’anno difficile mi sono inventata uno shop di prodotti da vendere online e dal 1° giugno apro un ristorante in Sicilia, a Noto, un country restaurant all’interno di un meraviglioso country house hotel tra agrumi, ulivi e mandorli. Sarà un ritorno alle mie radici, al sud e al contatto con la natura. Ovviamente anche VIVA Viviana Varese ristorante a Milano è pronto a riaccogliere i suoi clienti italiani e stranieri.