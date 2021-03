Ciccio Sultano: «All'Italia culinaria non servono premi ma buona volontà»

Primo Piano del 27 marzo 2021 | 12:44

Anche il comparto dei prodotti d’eccellenza italiani comincia pian piano a credere nelle potenzialità dell’Accademia Bocuse d’Or nell’ottica della valorizzazione e della promozione del sistema Italia. Perché rispetto alle altre nazioni arriviamo così in ritardo?

niziamo oggi un percorso di coinvolgimento dei grandidella cucina italiana a supporto del Team Italia, che si è conquistata la finale al Bocuse d’Or di Lione 2021. Un percorso che, a nostro avviso, rappresenta l’occasione per compattare i grandiitaliani e l’intero sistema, ancor più in questo momento di grande difficoltà per il comparto, che ha dovuto fare (e fa tuttora!) i conti con le limitazioni imposte dalla pandemia.Risale allo scorso autunno, infatti, in uno scenario anomalo e senza pubblico ma ugualmente emozionante per i concorrenti, latanto sudata quanto meritata del nostro team in Estonia , durante ladel concorso, che a breve vivrà le sue fase finali su scala mondiale. A sostenere il giovane chef Alessandro Bergamo , sono stati e saranno il suo commis, lo chef coache, dietro le quinte ma ugualmente fondamentali, il vice-coache gli helperUna squadra compatta e determinata, come lo è l’intera struttura “tricolore”, che ha fattoe che è rappresentata dall’, con il suo presidente, il direttoree il vicepresidente, e dalla, con il presidentee il presidente Fic Promotion, cui si aggiungono le aziende partner.Da qui, dunque, la voglia dianche altri grandi nomi del panorama gastronomico italiano. Questo viaggio con i protagonisti comincia con lo chef Ciccio Sultano , cuoco siciliano di fama internazionale, di lunga esperienza e più volte promotore di un nuovo modo di guardare al ruolo della, sia come riferimento nel territorio nel quale il cuoco opera, sia come ambasciatore della nostra immagine nel mondo.Le sue “chiavi di lettura” della cucina sono sempre state lo studio, la passione, la ricerca e la contaminazione, che fanno da circa vent’anni del suodi Ragusa Ibla “il punto di riferimento dell’alta cucina siciliana ed uno dei ristoranti più seguiti in Italia”, che dal 2006 vanta due stelle Michelin. Sensibile alle influenze storiche e culturali dell’isola, Sultano ne ha sempre colto la migliore essenza, traducendola inculinarie di altissimo livello, senza mai scadere nel “decorativismo”.Un perfetto bilanciamento, insomma, tra mente ed emozione, lucidità ed ebbrezza, con sempre sullo sfondo il rispetto per la natura e per le, oltre che per il prossimo. Ecco, allora, il suo punto di vista, molto schietto, su questa prestigiosa competizione e sul ruolo che avrà l’Italia a Lione, ma non solo: anche in un futuro molto prossimo.Che soffi il vento della verità, che trionfi, cioè, il migliore e che si affermi una cucina della verità.Qui bisogna attingere alle risorse più segrete di ognuno. Contano il singolo, la personalità, la solidità e la duttilità.Ci lega il pensiero del bello e del bene. Ambedue crediamo nel rispetto della natura e, ovviamente, verso il prossimo.Non mi risulta che il Made in Italy sia in ritardo. Resta un nostro inconfondibile marchio di identità e seduzione a livello planetario. Il Sistema Italia è un sistema che come tutti i sistemi a volte è più brillante, a volte meno.Non è mai, secondo me, una questione di prodotti, perché non esiste una materia prima in senso assoluto. Prima e dopo un ingrediente c’è la mano dell’uomo , la storia e l’esperienza. Infatti, le ricette come per i profumi non sono solo un insieme di ingredienti.Come dicevo prima, l’Italia culinaria , a tutti i livelli, dalla pizzeria al ristorante gourmet, passando per osterie e trattorie, non ha bisogno di nuovi esami, ma solo di buona volontà e senso del sacrificio per superare una crisi che non sarà mai l’ultima.