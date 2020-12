Non ci sono Ristori ai locali chiusi Ma cresce il reddito di cittadinanza

Primo Piano del 16 dicembre 2020 | 08:30

No ai ristori, sì al reddito di cittadinanza

A Napoli 156mila famiglie con reddito o pensione di cittadinanza

I numeri regione per regione

3,5 milioni di persone foraggiate, solo per 200mila un lavoro

Scremature necessarie per aiutare i veri poveri

ci sono camerieri, baristi oche non possonoper decreto del Governo e percepiscono una miseria, quando va bene di cassa integrazione. O ugualmente ci sono famiglie di gestori di bar o ristoranti che da mesi stanno impiegando i loro risparmi personali per cercare di tenere in piedi le loro. E a meno di dieci giorni dalle feste dinon sanno nemmeno se potranno lavorare o meno. E non è che nelci saranno a oggi interventi a sostegno del mondo del, anzi: 3,1 miliardi su 206. Eppure, in Italia ci sono migliaia di famiglie di finti poveri (dai picchiatori assassini romani ai criminali in prigione) che vivono alle spalle di tutti gli italiani grazie al. La più grande stupidaggine italiana, voluta da Grillo e dai suoi boys per eliminare la povertà. Per non parlare degli abusi in molte parti d’Italia, a partire (sarà un caso?) da Un provvedimento che avrebbe potuto essere una buona cosa sul piano teorico, tanto che in Europa è uno degli interventi portanti del, ma che in una gestione assolutamente da improvvisati e(era ministro del Lavoro tale on.che di attività ha fatto solo il politico…) si è trasformato in un imbroglio che serve solo a creare una base elettorale sull’assistenzialismo più deteriore. E la conferma ci viene proprio da quello che era un “feudo” dei 5 Stelle: Napoli. Nel capoluogo campano ci sono infatti benfamiglie che percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza, per un totale di circa 440mila persone coinvolte su 960mila abitanti (poco meno del 45%). Come se non bastasse nella sola provincia partenopea ci sono più beneficiari che ine Toscana messe assieme. A segnalare questa stortura è l’ultimo report dell'Osservatoriosull' andamento del Reddito di cittadinanza , la più importante riforma varata dalConte-Di Maio-Salvini che ancora oggi è in piedi. E la cui gestione era il più importante obiettivo del discusso presidente dell'Inps. I numeri parlano chiaro: in Lombardia ci sono 102.429 famiglie con reddito di cittadinanza, meno della metà della Campania (252.256) pur avendo circa il doppio delladella regione. In Toscana ci sono altre 40.162 famiglie con il reddito, poco più del(32.984) e dell’Emilia-Romagna (37.201). Tra le altre regioni con più famiglie beneficiarie della prestazione ci sono la Sicilia (219.458), il Lazio (117.424, oltre 84mila delle quali a Roma) e la Puglia (109.709).Parliamo di oltre un milione 200mila famiglie, per quasi 3,5 milioni di persone (il 5% della popolazione italiana) che avrebbero dovuto trovare un’occasione di, ma che in realtà ha visto poi “collocati” non più di 200mila . Un risultato che gli stessi, a partire da Di Maio, hanno ritenuto insoddisfacente, ma che non ha portato ad alcun aggiustamento. E in più va tenuto presente che fianco di chi beneficia del reddito di cittadinanza ci sono anche migliaia di “” che sull’esempio (positivo) dei centri per l’impiego tedeschi avrebbero dovuto assistere i percettori del “reddito” per portarli a lavorare. Ma di fatto si tratta di altriche a loro volta percepiscono uno stipendio senza fare nulla. E il tutto ci costa almeno 8 miliardi di euro (che per i grillini avrebbero dovuto essere addirittura 16 all’inizio).Questi dati non sono strumentali per una qualcheche potrebbe lasciare il tempo che trova, ma vanno tenuti presenti nel momento in cui si devono cercare risorse per i nuovi ristori che dovranno risarcire chi non può lavorare , come i bar o i ristoranti. E ciò mentre insi discute proprio del rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza anche per il 2021, che i 5 Stelle vogliono ottenere sostenendo che in questo periodo si è allargato il numero dei. Il che è vero, basta vedere le fila aper un pasto alle mense della Caritas e di altre strutture sociali. Ma una questione è garantire protezione sociale a chi realmente è in difficoltà, ed un altro invece sostenere solo il parassitismo e chi non vuole lavorare.Serve una grandedegli attuali beneficiari, e in questo non aiuta certo una norma che ha affidato un compito di controllo ai navigator che agiscono con 20 sistemi regionali diversi e condiverse. Conte aveva detto a settembre di volere una riforma entro 6 mesi. Ne sono passati quasi 4 ma non si vede nulla e il Reddito di cittadinanza resta solo uno strumento assistenzialistico che le imprese evitano come qualcosa di tossico.