Aprire i ristoranti alla sera si può se anche i clienti seguono le regole

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 15:55

O

Con regole rispettate da tutti si può riaprire anche la sera





La ristorazione aveva regole precise anche prima del Covid

Riaprire alla sera seguendo le regole

Le regole per i clienti e i gestori

Regole per i clienti su Virgilio Notizie





ggi su, pagina di, vengono riportate con grande evidenza lea cui devono attenersi iaperti nelle. È ovvio porsi qualche domanda: ma se Virgilio notizie “spreca” un bel po’ di spazio web per comunicare a milioni di lettori le regole, che sicuramente sono state recepite dai vari, ci chiediamo è possibile aprire anche alla sera in sicurezza se queste regole fossero rispettate?A cui noi cronisti del settore, aggiungiamo un’altra domanda: gli esponenti del, gli, gli uomini che rilevano la criticità del Covid vanno mai in un ristorante ? Perché i casi sono due. Da un lato la stragrande maggioranza dei pubblici esercizi applicano da sempre questedi(e quindi basterebbe intensificare i controlli per punire chi non è in regola) dall’altro, con queste restrizioni ci vorrebbe una diagnosi scientifica che abbia accertato che nei bar e ristoranti il pericolo disi concretizzi realmente.Sembra incredibile, infatti, che un settore che realizza unenorme, che è l’essenza stessa delin, che dà lavoro a oltre un milione di persone, che produce reddito in una filiera ora in agonia, e che rischia di “fallire” non venga monitorato in maniera più attenta e intelligente In nome di tutto ciò, come diciamo da tempo ormai, ladeve riaprire anche laapplicando tutte le norme diMa a cosa stare attenti? In Italia la maggior parte delle regioni si trova ormai in, per questo dalle 5 alle 18 è consentito sedersi ai tavoli di bar e ristoranti per consumare i pasti. Dopo un lungo periodo in zona arancione e rossa, però, molti cittadini non sono abituati a concedersi una colazione al bar o un pranzo al ristorante. Per questo, sulla base delle linee guida del Comitato Tecnico Scientifico, ecco a cosa bisogna stare attenti quando si mangia fuori.da considerare è se ilo ilespone all'ingresso il famoso "" con scritto quanti clienti possono entrare. La capienza, per legge, deve essere ben esposta e visibile dall'esterno del locale. Le dotazioni che un ristorante deve avere, secondo il Comitato Tecnico Scientifico, sono queste: «perdelle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno».Alla, invece, possono esserci «barriere fisiche o in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizioneper le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo».Una volta entrati nel ristorante, bisogna accertarsi che vengano rispettate le distanze di sicurezza per poter consumare i propri pasti al sicuro. I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti e al tavolo si può stare massimo in quattro se non si è conviventi.Un altro aspetto da considerare riguarda i, come lee le, che vanno evitati il piano possibile. Per quanto riguarda i, bisogna preferire i ristoranti che offrono la consultazione online sul proprio cellulare oppure hanno un menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.Tutto il personale, inoltre, deve indossare la. I clienti soltanto quando non sono seduti al tavolo.Quando i clienti vanno via, infine, i gestori dovrebbero pulire e igienizzare superfici. Da parte dei clienti, invece, è previsto che si sottopongano alla misurazione dellaall’ingresso se viene richiesta e che compilino il modulo con le generalità di tutte le persone presenti al tavolo.