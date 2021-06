Influencer, produttore, cliente. Ecco chi è il consumatore 4.0

Pubblicato il 03 giugno 2021 | 08:30

Come è cambiato il cliente

Internet ha conferito più potere al consumatore

Tre ruoli per il consumatore

Innovatore - aperto ai cambiamenti, disponibile a rivedere e modificare il suo stile di vita;

Informato - la tecnologia gli dà accesso ad una mole importante di informazioni, dandogli il modo di comparare prezzi, qualità e servizi e a programmare autonomamente le sue esperienze;

Impaziente - abituato a volere è ad avere tutto e subito viene descritto diversamente come il “cliente dei 3 click”, se entro tre click del mouse (o tre tap) non trova l’informazione desiderata cambia portale o addirittura idea;

Illuso - confuso dall’enormità di informazioni a disposizione si crea aspettative che spesso non corrispondono alla realtà;

Infedele - esigente, egocentrico e invadente, valuta e cerca ciò che lo soddisfa di più, chiedendo un impegno continuo e esigendo di essere compreso prontamente.

Il ruolo del ristoratore

Cosa deve fare il personale di sala?

Provvedere ad un servizio di qualità, coerente con le aspettative della clientela;

Assicurare l’eccellenza per tutto il decorso dell’esperienza;

Personalizzare il servizio adeguandolo al cliente in modo specifico;

Creare una relazione non solo professionale ma anche emotiva con il consumatore.

Approfondiremo minuziosamente questi argomenti negli articoli successivi inquadrandoli all’interno della funzione “servizio”.

Come migliorare la Sala

’avvento diha munito ildi una fonte inesauribile di, circondandolo di un ambiente digitale dove il confronto mediatico è continuo. La nuova fonte, consentendo ladelle informazioni, pone ilnon solo nella fruizione ma anche nel processo della, ristrutturando in tal modo l’esperienza fruita. Questa ristrutturazione ha influito sull’atteggiamento del consumatore svincolandolo dal ruolo passivo e trasformandolo in co-produttore attivo di esperienze.Lo sviluppo della tecnologia ha, facendo emergere ancora di più la figura del(producer+consumer), contestualmente produttore e consumatore. La figura del prosumer (Alvin Tofler, “The Third Wave”, 1980, dunque un concetto non recente) esprime unadel consumatore, la quale viene accelerata ulteriormente dalla rivoluzione tecnologica.L’Internet e l’innovazione, determinando un cambiamento sociale radicale e dinamico, hanno. Questo nuovo potere ha determinato il passaggio da un, con servizi progettati dall’azienda, a unnel quale l’azienda deve fornire l’esperienza desiderata dal cliente. L’esperienza del consumatore è composta da elementi intangibili (), elementi che condivide continuamente nell’ambiente digitale, modificando il suo modo di comunicare e il modo in cui si rapporta con quello che lo circonda. Lae valutarle apertamente, facendo uso di foto, post e commenti, tutti strumenti, questi ultimi, della pubblicità (advertising) online. Tale scambio continuo di opinioni crea un’interrelazione fra clienti, la quale, citando Ejarque: “dà luogo a un’evoluzione della figura del prosumer in una ancora più complessa, quella di adprosumer” (J. Ejarque, “Destination Marketing”, 2009).La nuova figura coniuga i tre concetti (), rappresentando in tal modo l’evoluzione del consumatore in “prosumer inserzionista”, il quale relazionandosi con altri clienti crea un circolo virtuoso in cui si scambiano informazioni e si esprimono opinioni. Per completare la sua riflessione Ejarque ha fornito un’ulteriore descrizione del consumatore del terzo millennio,(J. Ejarque, 2009), il quale è:Come si può dedurre ci troviamo di fronte ad una, la quale ha assunto un’importanza considerevole rispetto al passato. Ilpiùe più, con bisogni sempre più sofisticati e continuamente esposto alla comunicazione. La maggiore disponibilità di canali di informazione ha accresciuto il suo potere nei confronti delle imprese, rendendolo sempre più difficile da soddisfare.riuscendo a sfruttare a proprio favore le nuove esigenze del consumatore del terzo millennio. Sviluppare la capacità diil cliente diventa la base dalla quale partire per definire accuratamente gli elementi del servizio offerto. L’impresa di servizio è, per sua indole, orientata al cliente e perciò la qualità della relazione costruita con lo stesso diventa l’asse portante della competitività sul mercato.Nell'azienda ristorativa lanel determinare il successo e la buona riuscita dell’impresa. Le difficoltà nelladi questa relazione, combinata con la difficoltà nell’analizzare e comprendere lee tradurre il tutto in servizi offerti, rende molto più complessa la capacità competitiva dell'impresa ristorativa sul mercato.Spostiamo, ora, la nostra attenzione dalla reazione dell’azienda ristorativa e concentriamoci sulleLe attività basilari che determinano la lealtà del consumatore e dipendono dall’operare del personale di sala sono le seguenti:

