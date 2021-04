Il cameriere, chi è costui? [I 7 peccati del “servizio”]

Primo Piano del 29 aprile 2021 | 10:49

P

È sempre più difficile trovare personale di sala adeguatamente preparato

Uno svilimento che che non serve a nessuno

Troppo focus su chef e arredi

Il modo in cui il piatto viene servito è uno dei passaggi più critici del servizio

La centralità del servizio del “piatto”

L’esperienza è vissuta nella sala

Come migliorare la Sala

er capire come si deve evolvere la figura dell’operatore di sala dobbiamo partire dall’inquadramento della situazione attuale. Meno apprezzata rispetto al passato,nei mass e social media, televisione in primis.Questa professione è considerata come facile e di basso profilo , priva di responsabilità e senza prestigio. Difatti, il mercato del lavoro è devastato da schiere di “ camerieri per necessità ”, di studenti in cerca di un’occupazione temporanea e di disoccupati pronti a qualsiasi lavoro, anche part-time. La causa principale si potrebbe relegare all’. Spesso associato all’immagine del servitore o del domestico.Tale svilimento della figura dell’operatore di sala rende. È sempre più raro trovarsi di fronte un cameriere che conosca la cantina dei vini ed abbia le capacità di suggerire l’etichetta abbinandola al piatto scelto dal cliente. Ed è ancora più raro che il cameriere, il quale conoscendo i margini di profitto delle singole referenze, tenti di influenzare o indirizzare la scelta del cliente con l’obbiettivo di aumentare ricavi e profitti del ristorante. Ma, senza pretendere un tale livello di competenza,Nel suo “Service America in the New Economy” del 1985, Karl Albrecht sintetizza nel modo seguente i 7 “peccati” del servizio:1.- mancanza di interessamento da parte del personale;2.- il personale cerca di svincolarsi dai clienti il prima possibile;3.- gelida ostilità durante il servizio;4.- il personale tratta i clienti in modo paternalistico;5.- l’addetto si comporta come se fosse completamente robotizzato;6.- il personale ritiene le regole dell’azienda più importanti della soddisfazione del cliente;7.- il personale non è volenteroso nel cercare la soluzione che soddisfa il cliente o tende a rinviare, nel tempo o ad altri, la questione.Sempre di più negli ultimi vent’anni l’, investendo la maggior parte delle risorse economiche e degli sforzi aziendali in queste due direzioni. E poi? E poi spesso succede che al cliente accomodato in una splendida e accogliente sala, gli viene servito uno stupendo ed invitante piatto da un cameriere svogliato, il quale non è capace di descrivere né gli ingredienti e né la preparazione della pietanza che sta servendo.In un colpo solo, con un solo gesto, tutto quello che è stato costruito nell’idea del progetto iniziale, tutti gli investimenti economici e le strategie di marketing , tutti gli sforzi e le notti insonni, vengono vanificati e buttati alle ortiche. Perché? Perché non si è prestata la dovuta considerazione al ruolo del servizio!Una prestazione sottotono può sminuire anche la pietanza migliore. Il servizio è l’elemento principale dell’operatività quotidiana ed è uno dei fattori determinanti per la buona riuscita di un’azienda della ristorazione. Studi del settore hanno dimostrato che è molto più facile che i consumatori si ricordino di aver ricevuto uno scarso servizio, piuttosto che aver mangiato piatti di bassa qualità., perché non hanno ottenuto la giusta attenzione o perché sono stati trattati in maniera sgarbata dal cameriere.L’operatore di sala è direttamente responsabile dell’esperienza vissuta dal cliente, esprime l’immagine del locale e la sua professionalitàIl personale, nella testa del consumatore, rappresenta l’insieme del prodotto/servizio tanto quanto ogni altra componente dell’esperienza vissuta. È quindi, perché rappresenta l’impresa e, di conseguenza, influirà sull’opinione positiva o negativa del cliente su di essa. Per eccellere in questo ruolo servono formazione, cultura ed empatia, elementi che richiedono dedizione ed impegno.1 - Fare il cameriere è facile… Se si pensa solo di portare piatti 2 - Tutti lo sanno, ma pochi lo fanno. Gestioni diverse fra Sala e Cucina 3 - Un menu di qualità non basta. Per il cliente conta l'esperienza in sala

4 - Continua

Per ulteriori dettagli o approfondimenti:366 8700572