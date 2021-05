L'Europa rilancia il turismo: Allentare le restrizioni entro giugno

Pubblicato il 03 maggio 2021 | 12:56

Meno restrizioni per i viaggi continentali?

Proposta sulla base di un miglioramento dei casi

Un piano d'emergenza per chiudere in caso di necessità

Green pass, dove siamo rimasti?

Viaggi essenziali, nessuna modifica

propone agli Stati membri di allentare le misure anti-Covid al momento in vigore così da. Un segnale positivo dopo che nei giorni scorsi il Parlamento Ue aveva modificato le regole sulritardando l’entrata in vigore al 100% e smorzando un po’ il peso con il quale era stato lanciato. «È ora di rilanciare il turismo nella Ue» ha dichiarato anche la presidente della commissioneLa proposta è arrivata tenendo conto dei progressi dellea livello mondiale. Ssimile a quello usato dall’Italia per le regioni. Attualmente l’ Italia si trova in zona rossa con la Val d’Aosta unica regione in rosso scuro. Una situazione “positiva” se confrontata con quella del resto d’Europa; la Francia ad esempio è quasi totalmente in rosso scuro, mentre il Portogallo è giallo così come alcune regioni della Spagna. Bruxelles propone di consentire l’ingresso nell’Unione per motivi non essenziali (da leggersi “turismo”) non solo a tutte le persone provenienti da Paesi con una buona situazione epidemiologica, ma anche a tutte le persone che hanno ricevuto l’. L’annuncio è stato dato tramite una nota dell’Esecutivo comunitario.La stessa nota diffusa oggi dalla Commissione propone anche di modificare la soglia dei casi usata per determinare una. Tuttavia per prudenza e per bilanciare il rischio Bruxelles suggerisce anche di adottare unda paesi a rischio per il tempo necessario”. L’obiettivo è finalizzare la proposta “entro fine maggio” per poi fare in modo che entri in vigore a giugno. Anche in questo caso un passo avanti che, però,. Il nodo è sempre quello della programmazione che tocca tanto i turisti quanto, soprattutto, gli addetti ai lavori chePer allentare le catene sarà necessario tuttavia il, lo strumento in fase di perfezionamento che il 10 maggio inizierà ad essere sperimentato (anche in Italia) e che diverrà al 100% operativo in tutta Europa a fine giugno. Il green pass (rinominato) dovrà accertare che i turisti abbiano ricevuto le due dosi die che l’ultima sia stata somministrata 14 giorni prima della partenza. Altrimenti, certificato dientro 6 mesi onegativo.e che saranno sempre ammesse anche nel caso tornassero in vigore le restrizioni: motivi di salute, familiari, professionali, di studio e anche per lavoratori frontalieri e stagionali dell’agricoltura. In attesa che i 27 governi dell’Unione recepiscano le indicazioni di Bruxelles, alcuni singoli Stati si sono già portati avanti.la sua stagione turistica: riapriranno dopo 6 mesi bar e ristoranti all’aperto e sarà consentito l’ingresso nel Paese a chiunque presenti un certificato di vaccinazione o un test negativo eseguito entro le 72 ore prima dell’arrivo. Anche laammette l’arrivo di turisti stranieri nelle zona dove l’incidenza dei casi è ormai scesa a poche decine ogni 100mila abitanti. In questo perimetro rientrano regioni di alto richiamo turistico come le