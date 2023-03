Ingredienti per 10 persone

Per il bignè

125 g Farina Gran Riserva Il Manitoba Pivetti

125 g burro

125 g acqua

200 g uova

1,5 g sale



Per il croccante

45 g Farina Milleusi Antigrumi Pivetti

200 g burro

45 g zucchero a velo



Per il cremoso al mascarpone

170 g mascarpone

170 g panna

50 g tuorlo pastorizzato

50 g zucchero

3 g gelatina in polvere



Per guarnire

decorazioni in cioccolato

chicchi di caffè tostati

Bignè croccante con cremoso al mascarpone

1. Bollire l'acqua. il burro. il sale e lo zucchero, aggiungere tutta la farina e asciugare bene sul fuoco fino ad ottenere un roux denso. Mettere in planetaria l'impasto dopo averlo raffreddato e aggiungere le uova poco per volta fino ad ottenere un impasto liscio e morbido, con l'aiuto di una sac a poche formare i bignè su una teglia rivestita con carta forno o silpat e cuocere in forno a 200°C per10 minuti a valvola aperta.2. Mescolare il burro con lo zucchero a velo. poi aggiungere la farina senza farla montare. con l'ausilio di un sac a poche a punta fine dressare il croccante sul bignè.





3. Per il cremoso. montare tutto insieme. alla fine aggiungere la gelatina sciolta in un po’ di panna riscaldata.



Composizione del piatto: dopo aver riempito i bignè con il cremoso al mascarpone. guarnire con decorazioni in cioccolato e chicchi di caffè tostati.

