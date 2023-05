Tortelli tricolore, cuore di pomodoro e fonduta di bufala campana

Tortelli tricolore, cuore di pomodoro ciliegino e fonduta di Bufala campana Dop affumicata

Tortelli tricolore, cuore di pomodoro ciliegino e fonduta di Bufala campana Dop affumicata.

Ricetta di Antonio Danise della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

Salsa ristrettissima di pomodori I Ciliegini Cirio Alta Cucina

400 g pomodori I Ciliegini Cirio Alta Cucina

3 cl olio evo

40 g sale fino

25 g scalogno

5 g colla di pesce



Pasta all'uovo ai tre colori

500 g farina di semola rimacinata

10 g sale fino

260 g tuorli d'uovo

40 g spinaci in polvere

10 g olio evo

40 g pomodoro in polvere



Fonduta alla mozzarella di bufala affumicata

500 g latte intero

15 g farina bianca 00

15 g burro

20 g sale fino

100 g mozzarella di bufala campana Dop

50 g trucioli di rovere e quercia



Per guarnire

25 g basilico greco

20 g nasturzio

10 g timo limonata

20 g crescione

20 g polvere di pomodoro

20 g polvere di basilico



Croccante al basilico

100 g farina bianca 00

50 g acqua

1 g lievito di birra

1 g polvere di basilico

3 g sale fino



Preparazione

Salsa ristrettissima di pomodori I Ciliegini Cirio Alta Cucina

Fare rosolare lo scalogno a fiamma moderata all'interno di una casseruola, aggiungere i pomodorini ciliegina e cuocere a fiamma bassissima al fine di ottenere una salsa densa e ristretta.

Aggiustare di sale, emulsionare con l'utilizzo di un frullatore ad immersione e aggiungere la colla di pesce precedentemente messa a bagno. Disporre il sugo ottenuto all'interno degli appositi stampi semisferici e di seguito in abbattitore.



Pasta all'uovo ai tre colori

Dividere la mise en place in tre parti uguali, procedere con la preparazione di tre impasti, uno neutro, uno con gli spinaci in polvere, l'altro con il pomodoro in polvere. Stendere attraverso la laminatrice i tre impasti e adagiare sull'impasto neutro l'impasto agli spinaci e l'impasto al pomodoro precedentemente tagliati a mo' di tagliatelle. Coppare l'impasto a forma di dischi e disporre al centro la salsa di ciliegina precedentemente abbattuta. Chiudere i tortelli e cuocere per 2 minuti in acqua bollente.



Fonduta alla mozzarella di bufala affumicata

All'interno di un pentolino portare a bollore il latte, a parte realizzare un roux biondo con il burro e la farina a disposizione. Aggiungere il latte gradualmente evitando la formazione di grumi e rimestando con l'ausilio di una frusta, portare a bollore a fiamma bassa e aggiungere la mozzarella tritata, salare e affumicare attraverso i trucioli di rovere e quercia.



Per guarnire

Utilizzare gli ingredienti per guarnire il piatto.



Croccante al basilico

Stemperare il lievito di birra con l'acqua a disposizione, all'interno di una bastardella in acciaio impastare tutti gli ingredienti, ottenendo una pasta liscia priva di grumi. Puntare l'impasto per circa 30 minuti a temperatura ambiente, pezzare, attendere il raddoppio del volume e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 15 minuti. Raffreddare, tagliare in piccoli pezzi ed essiccare in forno statico a 90°C per un'ora con valvola aperta.



Servizio

Disporre i tortelli all'interno del piatto di portata (5 per porzione), accompagnare con la fonduta di mozzarella di bufala campana affumicata. Completare il piatto con i germogli di basilico greco ed il croccante al basilico.

