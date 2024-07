Stoccafisso "quasi" all’anconetana

Lo Stoccafisso di Norvegia è una prelibatezza dal gusto delicato e versatile, protagonista di numerose ricette della tradizione italiana. In questa preparazione, lo chef Moreno Cedroni ci propone un piatto che unisce sapori mediterranei con un tocco esotico, grazie alla salsa cocco-lime. Perfetto per chi cerca un piatto raffinato ma semplice da realizzare, ideale per stupire i propri ospiti con un'esplosione di sapori e colori.

Preparazione Per lo Stoccafisso 1 In una padella, dorare l’aglio tagliato a fette nell’olio di semi di girasole a fuoco basso. Quando l’aglio inizia a dorarsi, aggiungere delicatamente le pelli e i filetti di Stoccafisso di Norvegia e cuocere nell’olio a 60°C fino a quando i filetti raggiungono 55°C al cuore. 2 Roteare delicatamente la padella e aggiungere i pomodori ramati tagliati a fette di 2 cm, le olive nere tagliate a metà e il brodo di pesce. Mescolare leggermente per favorire la formazione dell’emulsione. 3 Aggiungere il trito aromatico tritato al coltello per dare sapidità alla ricetta. 4 A parte, cuocere le patate a fette in acqua bollente salata per 4 minuti e raffreddarle subito dopo. Nella stessa acqua, sbollentare la cipolla bianca tagliata sottile per 2 minuti e raffreddare. 5 Quando i pomodori iniziano ad ammorbidirsi, aggiungere le patate e cuocere per altri 3 minuti a fuoco basso. Trasferire il tutto in un contenitore, aggiungere la cipolla e raffreddare. Per la salsa cocco-lime 1 Portare a ebollizione il brodo di pesce con la radice di zenzero, le rondelle di lime e il lemongrass. 2 Filtrare il brodo e aggiungere la colatura di alici, il latte di cocco e il succo di lime. Impiattamento 1 Sul piatto, disporre a strati le patate, il frullato, il filetto di Stoccafisso di Norvegia, il pomodoro, l’oliva e la cipolla. Intorno, versare la salsa cocco-lime. 2 Terminare con una spolverata di polvere di lampone e un filo di olio extravergine d’oliva.

Questo piatto rappresenta un vero e proprio viaggio gastronomico, in cui la qualità dello Stoccafisso di Norvegia viene esaltata da ingredienti freschi e profumati. La combinazione di patate, pomodori, olive e la sorprendente salsa cocco-lime offre un'esperienza gustativa unica e indimenticabile. Provate a realizzarlo seguendo passo passo la ricetta e lasciatevi trasportare dalla magia di sapori e profumi. Buon appetito e buon viaggio culinario!