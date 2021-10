Ingredienti



-4 dischi di pasta sfoglia del diametro di 10 cm giá cotti



Per la crema di formaggi:

-140 g di crema pasticcera al parmigiano

-100 g di mascarpone

-60 g di formaggio spalmabile

-60 g di caprino fresco

-60 g di ricotta vaccina

-2 g di sale

-2 fogli di colla di pesce

-250 g di panna fresca 35%

-sale, pepe

Miscelare alla crema pasticcera salata ben fredda il mascarpone, il formaggio spalmabile, il caprino e la ricotta vaccina passata al setaccio. Aggiustare di sale e pepe e unire la gelatina sciolta in pó d'acqua. Completare con la panna montata.

La mia Torta Pasqualina rustica

-250 g di latte-60 g di panna-12 g di amido di mais-12 g di amido di riso-60 g di Parmigiano Reggiano Dop -2 g di sale-1 g di noce moscata-75 g di tuorlo d'uovo-25 g di burro Portare a bollore il latte. Nel frattempo miscelare gli amidi con la panna fredda, il sale e la noce moscata. Appena il latte bolle, versare il composto di amidi e frustare fino a far addensare la crema. Spegnere il fuoco, unire i tuorli, riportare sul fuoco per un minuto mescolando. Fuori dal fuoco unire il burro e il parmigiano. Far raffreddare.-350 g di ricotta vaccina-70 g di latte-30 g di panna fresca-2 g di sale-150 g di spinaci bolliti e strizzati-30 g di cipolla-2 g di aglio-40 g di burro Tritare la cipolla e l'aglio e soffriggere con il burro. Unire gli spinaci tagliuzzati, salare, pepare e cuocere per pochi minuti. Raffreddare e frullare insieme al latte e la panna. Alla fine mischiare alla ricotta setacciata aggiustando di sale. Mettere in un sac-a-poche.-4 tuorli d'uovoMettere il tuorlo d'uovo in un sac-a-poche e abbattere a -20° per 6 ore poi far rinvenire in frigorifero a +2°-100 g di Grana Padano Dop grattugiatoDisporre il Grana Padano in una padella formando dei mucchietti ben distanziati; uniformare bene lo spessore cosi da ottenere delle piccole cialde; lasciarle cuocere a fuoco moderato fino a quando la base non risulterá di un colore giallo paglierino. In alternativa si possono cuocere su un foglio di carta da forno in microonde per 1 minuto circa alla massima potenza.-150 g di salame strolghino (salame di culatello)-germogli di piselli, crescione-fiorellini di primaveraMettere sul fondo di un anello il disco di pasta sfoglia, quindi spalmarvi 1 cm circa di crema di formaggi e livellare, quindi mettere in frigo e far rapprendere per circa 30 minuti. Togliere dal frigo, formare intorno 5 spuntoni di ricotta e spinaci con qualche punta di mou d'uovo, al centro invece uno grande di crema al parmigiano. Completare con cubi di salame strolghino, cilade di Grana Padano, germogli e fiorellini primaverili.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.