Capesante, fasolari, polpa di astice e verdure novelle, elisir di pomodoro e gazpacho.

Un fresco antipasto di mare, ricetta realizzata da Domenico Zaccaria della Nazionale Italiana Cuochi tratta dal terzo volume L'opera del gusto.

Ingredienti per 4 persone:

Capesante

250 g noci di capesante

10 g olio evo

5 g burro

5 g timo

3 g buccia di limone

2 g sale

Elisir di pomodoro

300 g datterini Cirio Alta Cucina

20 g basilico

10 g timo

3 g sale

3 g lecitina di soia

Fasolari

200 g fasolari

10 g prezzemolo

5 g timo

5 g olio evo

Astice

800 ml acqua

300 g astice

20 g sedano

10 g cipolla

10 g prezzemolo

10 g sale

Gazpacho di pomodoro

500 g pelati Cirio Alta Cucina

15 g olio evo

5 g basilico

5 g succo di limone

2 g aglio

2 g sale

40 g cetrioli

Asparago

300 g asparago

500 ml acqua

5 g olio Evo

2 g sale

Fave

500 ml acqua

200 g fave

5 g olio evo

2 g sale

Finitura

12 falde di cipolla rossa in agrodolce

qb gel di prezzemolo

Preparazione

Capesante

Dorare le capesante in padella con olio, buccia di limone e burro e salare.

Elisir di pomodoro

Bollire i datterini con basilico, timo e sale e far raffreddare in infusione per 3 ore. Filtrare.

In 200 ml di liquido, aggiungere la lecitina di soia, frullare con un mixer ad immersione e utilizzare l'elisir per condire i frutti mare.

Fasolari

Sciacquare i fasolari e condirli con olio etimo. Cuocere in forno per9 minuti a 90°C.

Astice

Bollire l'astice in acqua salata con sedano, cipolla e prezzemolo per 15 minuti.

Gazpacho di pomodoro

Frullare i pomodori con il resto degli ingredienti e passare il liquido ottenuto all'etamina.

Asparago

Sbianchire in acqua gli asparagi e condire con olio e sale.

Fave

Sgusciare le fave novelle, sbianchire in acqua e condire con olio e sale.

Servizio

Adagiare nel piatto le capesante alternate con i fasolari e l'astice. Aggiungere le punte di aspara­ go, le fave novelle e condire il tutto con l'elisir di pomodoro. Decorare con falde di cipolla rossa in agrodolce ed il gelal prezzemolo. Servire con il gazpacho di pomodoro come accompagnamento.

