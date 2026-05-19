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martedì 19 maggio 2026  | aggiornato alle 10:55 | 119285 articoli pubblicati

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Cheesecake senza lattosio al forno con salsa alla nocciola e caffè

Cheesecake cotta senza lattosio con biscotto morbido alle nocciole e caffè, accompagnata da tre salse cremose al latte, nocciola e caffè. Un dessert gourmet elegante, equilibrato e ricco di contrasti

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Piatto: Senza lattosio
Categoria: Dessert
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 480 kcal

19 maggio 2026 | 10:30
Cheesecake senza lattosio al forno con salsa alla nocciola e caffè
Cheesecake senza lattosio al forno con salsa alla nocciola e caffè

Cheesecake senza lattosio al forno con salsa alla nocciola e caffè

Cheesecake cotta senza lattosio con biscotto morbido alle nocciole e caffè, accompagnata da tre salse cremose al latte, nocciola e caffè. Un dessert gourmet elegante, equilibrato e ricco di contrasti

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Piatto: Senza lattosio
Categoria: Dessert
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 480 kcal
19 maggio 2026 | 10:30
 
di Sergio Acquaviva
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Cheesecake
  • Philadelphia Senza Lattosio
    225 g
  • Zucchero semolato
    85 g
  • Uova
    115 g
  • Succo di limone
    4,5 g
  • Panna senza lattosio
    40 g
  • Vaniglia
    qb
  • Scorza di limone
    qb
  • Biscotto morbido
  • Burro senza lattosio
    75 g
  • Burro di cacao
    10 g
  • Uova
    65 g
  • Zucchero di canna
    90 g
  • Farina
    35 g
  • Granella di nocciole
    65 g
  • Caffè in polvere
    2 g
  • Salsa al latte
  • Latte senza lattosio
    250 g
  • Albume
    70 g
  • Zuchero semolato
    60 g
  • Vaniglia
    1 g
  • Gelatina di bovino
    2 g
  • Acqua per gelatina
    10 g
  • Salsa alla nocciola
  • Panna senza lattosio
    250 g
  • Tuorlo
    70 g
  • Zucchero semolato
    60 g
  • Pasta di nocciola
    50 g
  • Gelatina di bovino
    2 g
  • Acqua per gelatina
    10 g
  • Salsa al caffè
  • Caffè
    100 g
  • Panna senza lattosio
    150 g
  • Tuorlo
    70 g
  • Zucchero semolato
    60 g
  • Caffè in polvere
    1 g
  • Gelatina in polvere
    2 g
  • Acqua per gelatina
    10 g
  • Finitura
  • Nocciole
    qb
  • Chicchi di caffè
    qb
  • Erbette eduli
    qb
Parmigiano Reggiano
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Galbani
Gastronomia Emiliana
TeamSystem
Drusian Valdobbiadene

La cheesecake cotta senza lattosio firmata da Nazionale Italiana Cuochi e realizzata dallo chef Sergio Acquaviva è un dessert elegante e contemporaneo che unisce cremosità, note tostate e profumi delicati. La base di cheesecake, morbida e vellutata grazie al formaggio spalmabile senza lattosio, viene arricchita da vaniglia, scorza e succo di limone, che regalano freschezza e leggerezza al palato. A sostenere il dolce c’è un biscotto morbido alle nocciole e caffè, dal gusto intenso e aromatico, capace di creare contrasto con la dolcezza della crema. Il dessert viene completato da tre salse raffinate: una salsa al latte senza lattosio dalla consistenza setosa, una salsa alla nocciola ricca e avvolgente e una salsa al caffè dal carattere deciso e persistente.

Preparazione
Cheesecake
1
Mescolare il Philadelphia con lo zucchero. Aggiungere, nell'ordine, le uova, il succo di limone, la panna, la vaniglia e la scorza di limone, mescolando senza incorporare aria.
2
Versare il composto negli stampi e cuocere a 130°C per 25-30 minuti.
Biscotto morbido
1
Sciogliere il burro di cacao e il burro, mescolarli con le uova e lo zucchero, aggiungere la farina con la granella di nocciole e il caffè.
Salsa al latte
1
Scaldare il latte e unirlo all'albume, allo zucchero e alla vaniglia, precedentemente mescolati. Portare il composto a 84°C. Aggiungere la gelatina, emulsionare e lasciar raffreddare.
Salsa alla nocciola
1
Scaldare la panna e unirla al tuorlo, allo zucchero e alla pasta nocciola, precedentemente mescolati. Portare il composto a 84°C. Aggiungere la gelatina, emulsionare e lasciar raffreddare.
Salsa al caffè
1
Scaldare la panna e il caffè, unirli al tuorlo, allo zucchero e al caffè in polvere, precedentemente mescolati. Portare il composto a 84°C. Aggiungere la gelatina, emulsionare e lasciar raffreddare.
Assemblaggio finale e servizio
1
Disporre le 3 salse sul piatto a piacere. Posizionare il biscotto e adagiare su di esso la cheesecake cotta. Guarnire con nocciole, chicchi di caffè ed erbette eduli.

L’assemblaggio finale trasforma questa cheesecake in un dessert da ristorante gourmet, dove consistenze e temperature dialogano armoniosamente. Le nocciole croccanti, i chicchi di caffè e le erbette eduli aggiungono profondità estetica e aromatica, rendendo il piatto perfetto per una conclusione elegante di un pranzo o una cena speciale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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