Cheesecake senza lattosio al forno con salsa alla nocciola e caffè

La cheesecake cotta senza lattosio firmata da Nazionale Italiana Cuochi e realizzata dallo chef Sergio Acquaviva è un dessert elegante e contemporaneo che unisce cremosità, note tostate e profumi delicati. La base di cheesecake, morbida e vellutata grazie al formaggio spalmabile senza lattosio, viene arricchita da vaniglia, scorza e succo di limone, che regalano freschezza e leggerezza al palato. A sostenere il dolce c’è un biscotto morbido alle nocciole e caffè, dal gusto intenso e aromatico, capace di creare contrasto con la dolcezza della crema. Il dessert viene completato da tre salse raffinate: una salsa al latte senza lattosio dalla consistenza setosa, una salsa alla nocciola ricca e avvolgente e una salsa al caffè dal carattere deciso e persistente.

Preparazione Cheesecake 1 Mescolare il Philadelphia con lo zucchero. Aggiungere, nell'ordine, le uova, il succo di limone, la panna, la vaniglia e la scorza di limone, mescolando senza incorporare aria. 2 Versare il composto negli stampi e cuocere a 130°C per 25-30 minuti. Biscotto morbido 1 Sciogliere il burro di cacao e il burro, mescolarli con le uova e lo zucchero, aggiungere la farina con la granella di nocciole e il caffè. Salsa al latte 1 Scaldare il latte e unirlo all'albume, allo zucchero e alla vaniglia, precedentemente mescolati. Portare il composto a 84°C. Aggiungere la gelatina, emulsionare e lasciar raffreddare. Salsa alla nocciola 1 Scaldare la panna e unirla al tuorlo, allo zucchero e alla pasta nocciola, precedentemente mescolati. Portare il composto a 84°C. Aggiungere la gelatina, emulsionare e lasciar raffreddare. Salsa al caffè 1 Scaldare la panna e il caffè, unirli al tuorlo, allo zucchero e al caffè in polvere, precedentemente mescolati. Portare il composto a 84°C. Aggiungere la gelatina, emulsionare e lasciar raffreddare. Assemblaggio finale e servizio 1 Disporre le 3 salse sul piatto a piacere. Posizionare il biscotto e adagiare su di esso la cheesecake cotta. Guarnire con nocciole, chicchi di caffè ed erbette eduli.

L’assemblaggio finale trasforma questa cheesecake in un dessert da ristorante gourmet, dove consistenze e temperature dialogano armoniosamente. Le nocciole croccanti, i chicchi di caffè e le erbette eduli aggiungono profondità estetica e aromatica, rendendo il piatto perfetto per una conclusione elegante di un pranzo o una cena speciale.