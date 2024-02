Cime di rana pescatrice alla Wellington, salsa d’ostriche

Cime di rana pescatrice alla Wellington, salsa d’ostriche.

Lo chef Simone Perata del ristorante A Spurcacciun-a a Savona (Sv) presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Liguria.



Ingredienti:

Lattuga 1

Animelle di vitello 180 g

Olio qb

Aglio 3 g

Timo qb

Pinoli 20 g

Piselli 35 g

Cipolla 40 g

Pane 10 g

Latte 20 g

Maggiorana 3 g

Sale qb

Pepe qb

Per la pasta sfoglia:

Farina debole 200 g

Farina forte 100 g

Tuorlo 25 g

Vermut Carpano 100 g

Acqua 50 g

Sale 8 g

Per il panetto:

Burro per sfoglia 1 kg

Farina debole 400 g

Per la rana pescatrice:

Coda di rospo a pezzi 100 g

Per la salsa d’ostriche:

Vino bianco 200 g

Scalogni 2

Spicchi d’aglio 3

Acqua di ostriche 100 g

Panna 125 g

Ostriche 3

Preparazione:

Sbollentare la lattuga, raffreddarla in acqua e giacchio e poi tritarla finemente a coltello. Cuocere le animelle dopo averle fatte spurgare in acqua corrente, in un court bouillon, partendo da acqua fredda fino ad ebollizione e raffreddarle immediatamente. Una volta fredde, pulirle e rosolarle in padella con olio, aglio, e timo, sino ad ottenere una doratura uniforme per poi tritarle a coltello.

Tostare i pinoli, sbiancare i piselli e far appassire cipolla e aglio in padella con un filo d’olio. Ammollare il pane nel latte, strizzandolo. Mescolare tutti gli ingredienti, aggiungendo la maggiorana tritata e regolando di sale e pepe.

Per la pasta sfoglia e per il panetto procedere come per una sfoglia tradizionale, facendo un incasso a libro e procedendo con il panetto.

Per la rana pescatrice cuocere i pezzi di coda sottovuoto a 58 °C per 8 minuti, poi raffreddare.

Per la salsa d'ostriche ridurre il vino con scalogni e aglio, aggiungendo l’acqua e la panna, per poi ridurre al 50%. Alla fine, aggiungere le ostriche e frullare. Stendere la pasta ad uno spessore di 2 mm, formando dei rettangoli. Adagiare al centro la farcia della cima e omogeneizzarla con una spatola. Disporre al centro la pescatrice, chiudendola con la sfoglia, alla Wellington. Cuocerla in forno a 190 °C per 25 minuti.

Tagliarla a metà, disporla nel piatto ed irrorarla con la salsa d’ostriche.

