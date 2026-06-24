Come preparare i tagliolini burro e alici del ristorante Osare di Roma

I tagliolini burro e alici dello chef Michele Giovannini sono un omaggio alla purezza della cucina italiana, dove pochi ingredienti di altissima qualità bastano a costruire un piatto di grande personalità. La pasta fresca all’uovo, preparata con un’elevata percentuale di tuorli, regala una consistenza setosa e un gusto ricco che si sposa perfettamente con la crema di burro e alici. La sapidità marina delle alici e della colatura viene bilanciata dalla dolcezza e dalla morbidezza del burro, dando vita a una mantecatura vellutata ed elegante.

Preparazione Per la pasta fresca 1 Riunire e setacciare le tre farine in una ciotola per ottenere un composto omogeneo. Disporre le farine a fontana su un piano di lavoro e versare al centro i tuorli e il sale. 2 Incorporare gradualmente la farina ai tuorli fino a ottenere un impasto compatto e uniforme. Lavorare energicamente fino a ottenere una massa liscia ed elastica. 3 Avvolgere l'impasto e lasciarlo riposare in frigorifero per circa 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, stendere la sfoglia e ricavare i tagliolini. 4 Formare dei nidi (o nodini) da circa 120 g ciascuno e conservarli fino al momento dell'utilizzo. Calcolare un nodino per persona. Per la crema di burro e alici 1 Inserire nel robot da cucina il burro ammorbidito, le alici sgocciolate e la colatura di alici. 2 Frullare fino a ottenere una crema perfettamente liscia e omogenea. Conservare in frigorifero fino al momento dell'utilizzo. Finitura e assemblaggio 1 Cuocere i tagliolini in abbondante acqua leggermente salata. Scolarli al dente, conservando un po' di acqua di cottura. 2 Trasferire la pasta in una padella o in una boule e mantecare con un cucchiaio abbondante di

crema burro e alici per ogni porzione. 3 Aggiungere, se necessario, poca acqua di cottura per ottenere una consistenza cremosa e

perfettamente emulsionata. Servire immediatamente. Il consiglio dello chef 1 La ricetta punta tutto sulla qualità delle materie prime: scegliete uova freschissime per la pasta e

alici di eccellente qualità per ottenere il giusto equilibrio tra sapidità, dolcezza e cremosità.

Un primo piatto che dimostra come tecnica, precisione e materia prima possano trasformare una preparazione essenziale in un’esperienza gastronomica raffinata e memorabile.