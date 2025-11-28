Come preparare il risotto alla Fontina DOP con vin brulé

Il Risotto alla Fontina DOP con riduzione di vin brulé firmato dallo chef Cesare Battisti è un piatto che unisce eleganza e comfort. La cremosità decisa della fontina si fonde con la mantecatura al burro di malga, regalando una texture morbida e avvolgente. La riduzione di vin brulé, profumata di spezie invernali, aggiunge un tocco aromatico e leggermente dolce che contrasta armoniosamente con la ricchezza del risotto.

Preparazione

Per la riduzione di vin brulé

1 Mettere in una casseruola il vino rosso con lo zucchero, la cannella, l’anice stellato, i semi di finocchio e il pepe in grani. Portare a ebollizione e lasciare sobbollire dolcemente fino a ridurre il liquido a un terzo del volume iniziale. Filtrare la riduzione e tenerla in caldo.

Per il risotto

1 Tostare il riso in una casseruola calda senza aggiungere condimenti, mescolando continuamente fino a quando i chicchi diventano lucidi e semi-trasparenti.

2 Iniziare la cottura aggiungendo poco alla volta il brodo di carne caldo e filtrato, mescolando con un cucchiaio di legno e mantenendo il riso sempre morbido e cremoso. Continuare ad aggiungere il brodo man mano che viene assorbito, cuocendo per circa quattordici minuti, fino a ottenere una consistenza al dente.

3 Togliere la casseruola dal fuoco e mantecare con il burro freddo e la fontina tagliata a piccoli cubetti, mescolando energicamente fino a ottenere una crema liscia e avvolgente.