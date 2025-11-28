Menu Apri login
Come preparare il risotto alla Fontina DOP con vin brulé

Risotto cremoso alla Fontina Dop mantecato con burro di malga e completato da una profumata riduzione di vin brulé. Uno dei piatti protagonisti dell’edizione FontinaMI 2025 realizzato da Cesare Battisti del Ratanà di Milano

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 520 kcal

28 novembre 2025 | 10:30
di Cesare Battisti
Ratanà - Milano
Ingredienti
Dosi per:
  • Riso Carnaroli autentico (Riserva San Massimo)
    250 g
  • Brodo di carne
    800 g
  • Burro di malga
    60 g
  • Fontina Dop
    120 g
  • Sale e pepe
    qb
  • Per la riduzione di vin brulé
  • Vino rosso
    3000 ml
  • Zucchero
    150 g
  • Stecche di cannella
    5 n
  • Anice stellato
    3 n
  • Semi di finocchio
    25 g
  • Pepe in grani
    10 g
Il Risotto alla Fontina DOP con riduzione di vin brulé firmato dallo chef Cesare Battisti è un piatto che unisce eleganza e comfort. La cremosità decisa della fontina si fonde con la mantecatura al burro di malga, regalando una texture morbida e avvolgente. La riduzione di vin brulé, profumata di spezie invernali, aggiunge un tocco aromatico e leggermente dolce che contrasta armoniosamente con la ricchezza del risotto. 

Preparazione
Per la riduzione di vin brulé
1
Mettere in una casseruola il vino rosso con lo zucchero, la cannella, l’anice stellato, i semi di finocchio e il pepe in grani. Portare a ebollizione e lasciare sobbollire dolcemente fino a ridurre il liquido a un terzo del volume iniziale. Filtrare la riduzione e tenerla in caldo.
Per il risotto
1
Tostare il riso in una casseruola calda senza aggiungere condimenti, mescolando continuamente fino a quando i chicchi diventano lucidi e semi-trasparenti.
2
Iniziare la cottura aggiungendo poco alla volta il brodo di carne caldo e filtrato, mescolando con un cucchiaio di legno e mantenendo il riso sempre morbido e cremoso. Continuare ad aggiungere il brodo man mano che viene assorbito, cuocendo per circa quattordici minuti, fino a ottenere una consistenza al dente.
3
Togliere la casseruola dal fuoco e mantecare con il burro freddo e la fontina tagliata a piccoli cubetti, mescolando energicamente fino a ottenere una crema liscia e avvolgente.
4
Lasciare riposare il risotto coperto per due minuti, poi impiattare completando ogni porzione con un filo di riduzione di vin brulé calda. Servire immediatamente, con la superficie lucida e profumata dalle spezie del vino.

Un piatto raffinato, perfetto per celebrare i sapori intensi della stagione fredda.

 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
