Come preparare il risotto alla Fontina DOP con vin brulé

Il Risotto alla Fontina DOP con riduzione di vin brulé firmato dallo chef Cesare Battisti è un piatto che unisce eleganza e comfort. La cremosità decisa della fontina si fonde con la mantecatura al burro di malga, regalando una texture morbida e avvolgente. La riduzione di vin brulé, profumata di spezie invernali, aggiunge un tocco aromatico e leggermente dolce che contrasta armoniosamente con la ricchezza del risotto.
Preparazione
Per la riduzione di vin brulé
Mettere in una casseruola il vino rosso con lo zucchero, la cannella, l’anice stellato, i semi di finocchio e il pepe in grani. Portare a ebollizione e lasciare sobbollire dolcemente fino a ridurre il liquido a un terzo del volume iniziale. Filtrare la riduzione e tenerla in caldo.
Tostare il riso in una casseruola calda senza aggiungere condimenti, mescolando continuamente fino a quando i chicchi diventano lucidi e semi-trasparenti.
Iniziare la cottura aggiungendo poco alla volta il brodo di carne caldo e filtrato, mescolando con un cucchiaio di legno e mantenendo il riso sempre morbido e cremoso. Continuare ad aggiungere il brodo man mano che viene assorbito, cuocendo per circa quattordici minuti, fino a ottenere una consistenza al dente.
Togliere la casseruola dal fuoco e mantecare con il burro freddo e la fontina tagliata a piccoli cubetti, mescolando energicamente fino a ottenere una crema liscia e avvolgente.
Lasciare riposare il risotto coperto per due minuti, poi impiattare completando ogni porzione con un filo di riduzione di vin brulé calda. Servire immediatamente, con la superficie lucida e profumata dalle spezie del vino.
Un piatto raffinato, perfetto per celebrare i sapori intensi della stagione fredda.