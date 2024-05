Dessert di Angelo Biscotti: Mignon cioccolato e nocciola

Mignon cioccolato e nocciola

Mignon cioccolato e nocciola.

Un dessert gustoso e intrigante, realizzato dallo chef Angelo Biscotti della Nazionale Italiana Cuochi tratta dal terzo volume L'opera del gusto.

Ingredienti per 4 porzioni:

Bisquit sacher

200 g burro

250 g cioccolato fondente

300 g tuorli

125 g uova

75 g zucchero

25 g miele

225 g albume

100 g zucchero

80 g farina riso

20 g amido mais

200 g polvere mandorle

Mousse al cioccolato 70%

200 g cioccolatofondente

500 g latte freddo

Carte D'Or Professional Base Neutra Mousse

Bavarese nocciola

200 g pasta nocciola

500 g latte freddo

Base neutra mousse

Preparazione

Bisquit sacher

Montare il burro con lo zucchero, il miele, il sale e gli aromi. Unire il cioccolato fondente sciolto, ma non troppo caldo e continuare a lavorare. Unire le uova stemperate ed in seguito le polveri precedentemente setacciate, Alleggerire con albume montato, Stendere ad uno spessore di

0.5cm, ed infornare a 190 °C per 1o minuti. Abbattere di temperatura.

Mousse al cioccolato 70%

Stemperare il contenuto della busta in 500 ml di latte intero freddo. Miscelare con una frusta elettrica per 5 minuti alla massima velocità. Aggiungere il cioccolato precedentemente sciolto. Colare il composto in quadro aldi sopra del bisquit. Abbattere in negativo.

Bavarese alla nocciola

Stemperare il contenuto della busta in 500 ml di latte intero freddo. Miscelare con una frusta elettrica per 5 minuti alla massima velocità. Aggiungere la pasta di nocciola. Stendere il compo­ sto ottenuto sopra la mousse di cioccolato. Abbattere in negativo.

Finitura

Ultimare con la glassa lucida trasparente, le scaglie d'oro e decorazioni in cioccolato.

